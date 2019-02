Facebook

Sujetbild - Operation © (c) Tobilander - Fotolia

Kaum zurück aus dem Dschungel, hat Bastian Yotta eine Haartransplantation über sich ergehen lassen.„Ich beklage mich nie über Probleme. Ich löse sie“, kommentiert er sein Posting auf Instagram (siehe unten). „Mit meinem neuen Look fühle ich mich mehr ‚Yotta‘ als je zuvor.“ Laut Bild-Zeitung hat sich der Dschungel-Star nach der Aufzeichnung der Dschungel-Wiedersehensshow in Dortmund(also vor seinem Rückflug nach Los Angeles) in einer mehrstündigen Transplantation eine neue Haarpracht verpassen lassen.