Da waren sie noch glücklich vereint: Pete Davidson und Ariana Grande © Instagram

Es war eine Wirbelwind-Romanze unter den Augen der Weltöffentlichkeit: Erst im Frühjar waren sich Pop-Superstar Ariana Grande und Comedian Pete Davidson ("SNL") nähergekommen, kurz darauf waren die beiden bereits verlobt. Vor ein paar Tagen wurde überraschend bekannt: Die ‚Dangerous Women‘-Hitmacherin hat sich von ihrem Verlobten Pete Davidson getrennt.

Nun versucht sie, nach vorne zu sehen, doch so leicht wie gedacht fällt es der Sängerin wohl doch nicht. Sie empfindet offenbar tiefe Trauer, die sie auch mit ihren Fans teilt. In einer Instagram-Story, die schon wieder gelöscht ist, schrieb die 25-Jährige: „Es ist Zeit, dem Internet für eine Zeitlang Auf Wiedersehen zu sagen. Es ist hart, nicht auf Nachrichten und sowas zu stoßen, die ich im Moment nicht sehen möchte. Es ist sehr traurig und wir versuchen alle mit aller Kraft, weiterzumachen. Liebe dich. Und danke, dass du immer da warst.“

Schon wird spekuliert, ob es sich hierbei um eine Art Abschiedsbotschaft an ihren Verlobten handeln könnte. Oder vielleicht eher um einen Abschied von ihrem verstorbenen Ex-Freund Mac Miller, dessen Tod durch eine vermeintliche Überdosis vor einigen Wochen die Musikerin schwer mitgenommen haben soll?

Was genau gerade in Arianas Kopf vor sich geht, weiß wohl nur sie selbst und die Fans werden sicher noch eine Weile warten müssen, bis sie ihr Idol wieder mit guter Laune und in alter Bestform auf der Bühne sehen werden. Am 29. Dezember soll die ehemalige ‚Victorious‘-Darstellerin aber in Las Vegas ein Konzert geben.

Derweil muss ihr Ex Pete Davidson weiter jeden Samstag in der Comedy-Show "Saturday Night Live" Witze reißen. Ziemlich hart für den jungen Komiker. Auch er hat seinen Instagram-Account gelöscht. "Ich möchte einfach nicht mehr auf Instagram sein - oder auf sonst einer Social-Media-Plattform", sagte er der "Daily Mail". Auch ein "Ariana Grande"-Tattoo hat er inzwischen überstechen lassen. Jeder trauert halt auf seine Weise.

Einem Freund zufolge geht es Davidson den Umständen entsprechend. Zwar sei er traurig über die Trennung und die aufgelöste Verlobung, er sei seiner Ex allerdings nicht böse deswegen. Aktuell geben ihm vor allem seine Familie und seine Freunde Halt. Er versuche, den Kopf nicht hängen zu lassen, verriet ein Insider nun ‚E!News‘: „Pete hat ein starkes Unterstützungssystem aus seiner Familie und seinen Freunden um ihn herum, die ihn weiterhin zum Lachen bringen.“ Böses Blut soll es zwischen dem Ex-Paar nicht geben. „Während Pete sich auf sich selbst konzentriert, wünscht er Ari trotzdem das Beste.“