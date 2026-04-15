Er gilt als dienstältester Reality-TV-Teilnehmer – und scheint kein Aus zu kennen: Prinz Frédéric von Anhalt steht weiterhin für Fernsehproduktionen vor der Kamera. Doch beim Dreh der Show „Kampf der RealityAllstars“ wurde die Belastung für den 82-Jährigen offenbar zur ernsten Gefahr.

Die Aufnahmen zur Show fanden Anfang Februar im thailändischen Phuket statt. Dort kam es nach dem TV-Dreh nicht nur zu einem schweren Zwischenfall, bei dem von Anhalt von einem Auto erfasst wurde und infolge einer drohenden Blutvergiftung notoperiert werden musste. Auch während der Dreharbeiten selbst geriet der 82-Jährige an seine Grenzen.

Schwächeanfall in der Nacht

Wie er auf der Premierenfeier in Köln berichtete, erlitt er nachts einen Schwächeanfall: „Ich wollte noch etwas trinken holen und habe im Dunkeln die Küche aufgesucht, um niemanden zu wecken. Dabei muss ich einen kleinen Schwächeanfall gehabt haben“. Ein hinzugezogener Arzt habe eine sofortige Untersuchung im Krankenhaus empfohlen – doch von Anhalt lehnte ab. „Ich weiß selbst, was gut für mich ist“, sagte er.

Trotz der gesundheitlichen Risiken denkt der Reality-TV-Veteran nicht ans Aufhören. Nach eigenen Angaben hat er bereits an mehr als 3600 TV-Sendungen teilgenommen. Kritik und Sorgen aus seinem Umfeld lässt er nicht an sich heran: „Ich bin 82 Jahre alt. Bei mir ist doch vorbei. Ich mache das gerne – und ich brauche die Bewegung.“ „Kampf der RealityAllstars“ wird immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt und ist zusätzlich auch im Stream abrufbar.

Mehrere Schicksalsschläge in den letzten Jahren

Im Dezember 2016 starb die Ehefrau von Prinz Frédéric von Anhalt, Zsa Zsa Gabor, im Alter von 99 Jahren in Los Angeles. Ein schwerer Verlust für den Unternehmer, der seine bettlägerige Frau längere Zeit gepflegt hatte.

Schauspielerin Zsa Zsa Gabor mit ihrem Ehemann Prinz Frédéric von Anhalt im Jahr 1990 © Horst Galuschka via www.imago-images.de