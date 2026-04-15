Er gilt als dienstältester Reality-TV-Teilnehmer – und scheint kein Aus zu kennen: Prinz Frédéric von Anhalt steht weiterhin für Fernsehproduktionen vor der Kamera. Doch beim Dreh der Show „Kampf der RealityAllstars“ wurde die Belastung für den 82-Jährigen offenbar zur ernsten Gefahr.
Die Aufnahmen zur Show fanden Anfang Februar im thailändischen Phuket statt. Dort kam es nach dem TV-Dreh nicht nur zu einem schweren Zwischenfall, bei dem von Anhalt von einem Auto erfasst wurde und infolge einer drohenden Blutvergiftung notoperiert werden musste. Auch während der Dreharbeiten selbst geriet der 82-Jährige an seine Grenzen.
Schwächeanfall in der Nacht
Wie er auf der Premierenfeier in Köln berichtete, erlitt er nachts einen Schwächeanfall: „Ich wollte noch etwas trinken holen und habe im Dunkeln die Küche aufgesucht, um niemanden zu wecken. Dabei muss ich einen kleinen Schwächeanfall gehabt haben“. Ein hinzugezogener Arzt habe eine sofortige Untersuchung im Krankenhaus empfohlen – doch von Anhalt lehnte ab. „Ich weiß selbst, was gut für mich ist“, sagte er.
Trotz der gesundheitlichen Risiken denkt der Reality-TV-Veteran nicht ans Aufhören. Nach eigenen Angaben hat er bereits an mehr als 3600 TV-Sendungen teilgenommen. Kritik und Sorgen aus seinem Umfeld lässt er nicht an sich heran: „Ich bin 82 Jahre alt. Bei mir ist doch vorbei. Ich mache das gerne – und ich brauche die Bewegung.“ „Kampf der RealityAllstars“ wird immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 ausgestrahlt und ist zusätzlich auch im Stream abrufbar.
Mehrere Schicksalsschläge in den letzten Jahren
Im Dezember 2016 starb die Ehefrau von Prinz Frédéric von Anhalt, Zsa Zsa Gabor, im Alter von 99 Jahren in Los Angeles. Ein schwerer Verlust für den Unternehmer, der seine bettlägerige Frau längere Zeit gepflegt hatte.
Im August 2018 wurde der Unternehmer Opfer einer Messerattacke im kalifornischen Santa Monica und musste zweimal operiert werden. Einer seiner Adoptivsöhne, Prinz Alexander von Anhalt, verstarb mit 51 Jahren im November 2023. Im Jänner 2025 lag der Witwer von Zsa Zsa Gabor mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation.