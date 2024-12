Ziemlich angewidert ist er, der Blick von US-Vogue-Chefin Anna Wintour als in der Doku-Serie „In Vogue: The 90s“ (Disney+) die Sprache auf Grunge kommt: Bekanntlich war das modische Begleitprogramm der musikalischen Welle weniger glamourös – Holzfällerhemden, Westen, löchrige Jeans, klobige Stiefel. Die erste Hälfte der 90er-Jahre war rauh und räudig, die zweite Hälfte sexy und schillernd, Tom Ford definierte damals als Gucci-Designer den Goldstandard. Dazwischen surfte eine junge Frau auf ihrer ganz eigenen Modewelle: Carolyn Bessette-Kennedy, eine 1966 geborene New Yorkerin, die durch ihre Beziehung mit John F. Kennedy Junior auf den medialen Laufsteg katapultiert wurde. Paparazzi folgten ihr auf Schritt und Tritt, die Labels „Modeikone“ und „It-Girl“ ließen nicht lange auf sich warten.

Gegenentwurf zum überdrehten Modezirkus

Ihr Stil streifte weder beim Holzfällerhemd, noch bei der goldenen Satinbluse an – was wir heute als Klassiker bezeichnen würden, war damals in seiner Reduktion und Klarheit der modische Gegenentwurf zum lauten und überdrehten Modezirkus, der seismografisch stark auf die Musikindustrie reagierte. Bessette-Kennedys Primärfarben waren Schwarz, Weiß, Grau und Beige. Kurzmäntel, Bleistiftröcke, Wollpullover, knöchellange Kleider, weiße Herrenhemden und Jeans – also alles, das heute in die Kategorie „Must-haves für den Kleiderkasten“ fällt.

Drei Kleidungsstücke von Carolyn Bessette Kennedy werden versteigert: Eine Jacke von Yohji Yamamoto, ein Mantel mit Leo-Print und ein schwarzer Mantel von Prada © Sotheby‘s

Als Gwyneth Paltrow im Vorjahr mehrere Wochen lang im Zuge eines Gerichtsprozesses nach einem Schiunfall den Gerichtssaal zum Laufsteg umfunktionierte, wollte sie eigentlich das Gegenteil erreichen: Mit reduzierter, unauffälliger Mode wollte sie so wenig als möglich den Hollywoodstar heraushängen lassen. Doch die Modekiebitze ließen ihr das nicht durchgehen, der Begriff „Quiet Luxury“, also „leiser Luxus“ flutete das Netz. Modeklassiker, denen man ihren Preis nicht ansieht – von teuren Marken, deren Logos nicht zu sehen sind.

Eine Serie als Trendsetter

Vorläufer des Trendbegriffs war der Cast der Serie „Succession“ über den Murdoch-Medienclan. Carolyn Bessette-Kennedy war vor über zwei Jahrzehnten die Vorläuferin. Das zeigt sich gut bei jenen drei Kleidungsstücken, die derzeit bei Sotheby‘s versteigert werden: Eine Wolljacke von Yohji Yamamoto, ein Leo-Print-Mantel und ein Wollmantel von Prada. Seit Mittwoch können die Gebote online abgegeben werden, am 17. Dezember erfolgt der Zuschlag. Die drei Kleidungsstücke werden eine Woche vor Auktionsende in New York ausgestellt.

Carolyn Bessette-Kennedy © Imago

Dass Carolyn Bessette-Kennedy ein Händchen für Mode hatte, kam nicht von ungefähr: Nach ihrem Uni-Abschluss 1988, war sie die PR-Managerin von Calvin Klein, jener Marke, die die 1990er-Jahre mit schnörkellosen Jeans, Mänteln und Pullovern versorgte. Ihr Stil war eine Weiterentwicklung dieser Schnörkellosigkeit, die viele Jahre später nicht zuletzt auch Herzogin Meghan inspiriert. Wie überhaupt zahlreiche Instagram-Accounts beständig Fotografien der New Yorkerin durch das Netz jagen. Dass der Kult um Bessette-Kennedy niemals abgeebbt ist, hat mit dem Namen Kennedy zu tun: 1999 kam sie mit ihrem Mann und ihrer Schwester Lauren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. John F. Kennedy Jr. steuerte vor 25 Jahren den Flieger, der vor Martha’s Vineyard abgestürzt ist. Und schon wieder hatte der berühmte Fluch der Kennedys zugeschlagen.

Die Schwiegermutter als Stilikone

Aber mehr noch war es ihre 1994 verstorbene Schwiegermutter und Stilikone Jackie Kennedy, deren modische Aura auf sie übertragen wurde. Ihre Schwester, Caroline Lee Bouvier, blieb an der Seite von Bessette-Kennedy. Lernen konnte man von ihr, kaum eine repräsentierte die New Yorker Upper Class mehr als sie. Einer ihrer engsten Freunde war niemand Geringerer als Autor Truman Capote.