Alex Mariah Peter gewann im Jahr 2021 als erstes Trans-Model die 16. Staffel der Castingshow „Germanys Next Topmodel“. Die heute 27-Jährige konnte Heidi Klum mit ihrer Größe von 1,83 Meter und einem ganz besonderen Look – ihre Mutter stammt aus Südkorea, der Vater war Südafrikaner – überzeugen.

Seitdem ist Alex Mariah Peter als Model und Influencerin mit 250.000 Followern auf Instagram erfolgreich. 2023 schwang sie sogar das Tanzbein bei „Let’s Dance“ im deutschen Fernsehen.

Model Alex Mariah Peter und Profitänzer Alexandru Ionel 2023 bei der RTL-Tanzshow „Let“s Dance“ © IMAGO/Christoph Hardt

Ehrliches Posting auf Instagram

In einem emotionalen Instagram-Posting spricht die 27-Jährige nun ganz offen über ihre Gewichtszunahme von 45 Kilogramm in den letzten Jahren – den damit verbundenen Druck durch die Öffentlichkeit sowie ihre körperlichen Beschwerden.

Eine ganze Bilderserie – vom Baby bis heute – verdeutlicht die körperlichen Veränderungen, die das Model bereits hinter sich hat. Alex Mariah Peter findet gleich zu Beginn des Postings nachdenkliche Worte: „Das auf dem ersten Bild bin ich. Um genau zu sein, bin ich auf allen diesen Bildern ich – und wisst ihr, was all diese Bilder gemeinsam haben? Wie unwohl ich mich auf jedem einzelnen von ihnen gefühlt habe, aber chronologisch (wie auch die Bilder) wurde es die letzten Jahre immer schlimmer.“

„Aktuell befinde ich mich in der längsten Phase meines Lebens, in der ich an meinem persönlichen Peak angekommen bin: 111 kg. Mein Körper zeigt mir langsam, dass die Grenze erreicht ist. Ich bin nach drei Stockwerken außer Atem, mein Gewebe reißt, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dehnungsstreifen“, gibt Alex Mariah Peter ihren Followern einen ehrlichen Einblick.

Model Alex Mariah Peter fühlt sich nicht mehr wohl in ihrem Körper © Instagram/alexmariahpeter

Druck durch die Öffentlichkeit

„Gerne würde ich sagen: Ach +/- 45kg wen interessierts, aber guess what - das wäre gelogen! Denn ich bin mit dem gleichen Druck aufgewachsen wie die meisten von uns. Was allerdings neu ist, ist der Druck durch die Öffentlichkeit nicht zugeben zu dürfen, dass ich mich zu dick finde“, führt die 27-Jährige weiter aus. Sie wolle sich nun auf eine Abnehmreise begeben, um sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen.

Fangemeinde steht hinter Alex Mariah Peter

In den Kommentaren erfährt das Model große Unterstützung. Die 27-Jährige wird für ihre Offenheit gelobt. „Ich finde den Post so toll von dir!!“, „Ich liebe deine offenen & transparenten Posts so sehr“ oder „Du bist wunderschön, love! Egal, in welcher Form und mit wieviel Gewicht“, sind nur einige der vielen positiven Statements der Fangemeinde.