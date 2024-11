Valerie Huber hat sich schon seit längerem als Schauspielerin einen Namen gemacht (in Filmen wie „Immenhof“ oder „Pulled Pork“ oder auch in Serien wie „Kitz“), dann hat sie in der Musikszene mitgemischt und jetzt berichtet sie von ihrem neuen „Baby“: Die 28-Jährige hat ein Buch geschrieben.

Auf Instagram hat sie ihre Follower mit dieser unerwarteten Ankündigung überrascht. Monatelang habe sie fleißig an dem Projekt gearbeitet und nun sei ihr Werk endlich fertig. „Ich kann es noch gar nicht glauben”, erklärt Huber ihren Followern.

Zukunftsängste, Ohnmacht und das kleine Glück

„Mich haben die letzten Jahre echt viele Dinge beschäftigt und ich hab mir gedacht: Wie kann ich das alles vereinen in einem Projekt. Und deshalb hab ich die letzten zwei Jahre an einem Buch gearbeitet“, erzählt sie. Es geht um unsere Generation, die gezeichnet ist von Zukunftsängsten, Ohnmacht und was wir tun können, um dieser zu entkommen. Und um im Kleinen unser Glück zu finden. Ich glaube, es ist einfach ein Thema, was uns alle krass beschäftigt“, so Huber.

In 34 Essays beleuchtet sie die Gegenwart und zeigt auf, warum es sich trotzdem lohnt, optimistisch zu bleiben. Das Buch trägt den Titel „FOMO Sapiens” und ist ab dem 27. Jänner 2025 in den Buchhandlungen erhältlich.