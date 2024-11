„Star Wars“-Heldin Daisy Ridley wird in dem geplanten Action-Thriller „Dedication“ die Hauptrolle übernehmen. Die 32-jährige Britin begibt sich damit erneut vor die Kamera von „Bond“-Regisseur Martin Campbell (81, „Casino Royale“, „GoldenEye“). Die Produktionsfirma Gemstone Films gab das Projekt mit der Star-Besetzung bekannt.

Ridley spielt eine Marine-Kommandantin, die nach einem missglückten Einsatz auf den Philippinen mit zivilen Todesopfern vom Dienst entbunden wird. Doch eine Geiselnahme zwingt sie dazu, den Kampf gegen die Angreifer wieder aufzunehmen. Die britische Schauspielerin, die in der jüngsten „Star Wars“-Trilogie die Jedi-Schülerin Rey spielte, hatte kürzlich mit Campbell bereits den Action-Thriller „Cleaner“ gedreht, der 2025 in die Kinos kommen soll.

Ridley an Morbus Basedow erkrankt

Die Britin hatte im August erstmals öffentlich über eine Autoimmunerkrankung gesprochen. Bei ihr sei im September 2023 Morbus Basedow festgestellt worden, sagte sie der Fitness-Zeitschrift „Women‘s Health“. Diese Erkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen den Körper richtet, führt zu einer Überfunktion der Schilddrüse.

Dem Bericht zufolge fühlte sich Ridley nach dem Dreh an dem Thriller „Magpie“ nicht gut: „Ich dachte, ich habe gerade eine wirklich stressige Rolle gespielt; vermutlich fühle ich mich deshalb so schlecht“, sagte die Schauspielerin. Sie verspürte demnach etwa Hitzewallungen und Müdigkeit.

Auch von Instagram hatte die Britin 2016 Abstand genommen, sie halte es für „gefährlich“, begründete sie den Schritt. Damals hatte sie zuvor einen Post zur Unterstützung von Opfern von Waffengewalt abgesetzt und war dafür angefeindet worden. Ihr Konto schloss sie daraufhin und auch andere soziale Medien mied die Schauspielerin in den folgenden Jahren. 2022 kehre sie allerdings zurück - zumindest auf Instagram, seither postet sie immer wieder Bilder. „Ich will für gute Laune sorgen“, so Ridley.