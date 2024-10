Seit 16. Oktober moderiert Victoria Swarovski im neuen Sendeformat „2 in Tirol - Heimat neu entdecken“. Sie wird an der Seite von Oliver Polzer durch die schönsten Plätze Tirols führen. Die beiden werfen in dieser Sendung einen besonderen Blick hinter die Kulissen und werden Tirol von einer ganz anderen Seite aus entdecken. Das neue Format wird ab 20.15 Uhr auf ORF 2 zu sehen sein.

Dass die 31-Jährige nun beim öffentlich-rechtlichen ORF anfängt, überrascht vor allem deshalb, weil ihr Lebensgefährte Mark Mateschitz (32) Chef des Konkurrenzsenders ServusTV ist.

Wird Swarovski bei „Let‘s Dance“ ersetzt?

Eine Frage blieb bis zuletzt offen: Wird Swarovski damit nun „Let‘s Dance“ und dem deutschen Fernsehen den Rücken kehren? Nein, dem ist nicht so, stellte RTL nun klar. Victoria Swarovskis Engagement beim ORF habe keine Konsequenzen auf ihre Rolle als Moderatorin bei „Let’s Dance“.