Anderthalb Jahre sind seit dem Tod ihres Bruders Jansen (28) vergangen, nun spricht Schauspielerin Hayden Panettiere erstmals offen über den schweren Schicksalsschlag: „Ich werde immer untröstlich sein. Egal, wie viele Jahre vergehen, ich werde nie über seinen Verlust hinwegkommen“, sagt sie dem amerikanischen „People“-Magazin.

Jansen Panettiere war 2023 im Alter von nur 28 Jahren in New York City tot aufgefunden worden. Er sei „an einem vergrößerten Herzen“ gestorben, zitierte ABC News damals seine Angehörigen. Die Schauspielerin soll eine enge Beziehung zu ihrem jüngeren Bruder gehabt haben. Den Verlust versuchte sie bisher abseits des Rampenlichts zu verarbeiten.

„Er war mein einziges Geschwisterkind und es war meine Aufgabe, ihn zu beschützen. Als ich ihn verlor, hatte ich das Gefühl, die Hälfte meiner Seele verloren zu haben“, gesteht die Ex-Verlobte des früheren Box-Weltmeisters Wladimir Klitschko in dem Interview zu.

Der Verlust habe ihr jedoch eine neue Perspektive eröffnet: „Wenn dir etwas so Großes passiert ist, lernst du wirklich, deine Streitereien zu wählen und dich von den kleinen Dingen nicht aus der Fassung bringen zu lassen“, so die Schauspielerin. „Denn wenn in Ihrem Leben etwas so Schreckliches, so Tiefgreifendes, so Katastrophales passiert, gibt es nicht mehr viel, was dich wirklich erschüttern kann.“

Der fünf Jahre jüngere Bruder der „Scream 4“-Darstellerin war als Künstler, Synchronsprecher (“Ice Age 2“) und zeitweise ebenfalls als Schauspieler tätig. Er hatte kleinere Auftritte in TV-Serien wie „Alle hassen Chris“ (2006) oder „The Walking Dead“ (2019). Hayden Panettiere, die mit ihrem Ex-Verlobten, dem früheren Box-Weltmeister Wladimir Klitschko, eine Tochter hat, ist aus Filmen und TV-Serien wie „Scream 4“, „Heroes“ und „Nashville“ bekannt.