Selena Gomez (32) steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Mittlerweile ist der ehemalige Disney-Star, der durch Serien wie „Die Zauberer vom Waverly Place“ bekannt wurde, erwachsen geworden und als Schauspielerin, Sängerin, Produzentin und Unternehmerin erfolgreich. Sie hat sich in den vergangenen Jahren auch abseits des Blitzlichtgewitters ein Standbein aufgebaut, ihre Kosmetik-Linie „Rare Beauty“ hat mittlerweile einen Marktwert von zwei Milliarden.

Schauspielerin bricht alle Rekorde

Mit 32 Jahren scheint sie endlich mit sich selbst im Reinen und am Höhepunkt ihrer Karriere zu sein. Gomez bricht aktuell mit ihrer Serie „Only Murders in the Building“ alle Rekorde, sie ist als Schauspielerin und Produzentin beteiligt und gilt als heiße Emmy-Favoritin.

Zudem ist Gomez wieder glücklich vergeben, ihr Auserwählter ist Musikproduzent Benny Blanco (36). Die beiden verband bereits im Vorhinein eine jahrelange Freundschaft, aus der sich mehr entwickelte. Die beiden scheinen sehr verliebt, für die Schauspielerin sei er eine wichtige Stütze und das „Licht ihres Lebens“. Wie sie in einem aktuellen Interview mit der „Vanity Fair“ erzählt, sie sei „noch nie so geliebt worden“.

Neue Liebe und ein emotionales Geständnis

Nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Popstar Justin Bieber stürzte sich Gomez in die Arbeit und verabschiedete sich vorerst von dem Traum einer eigenen Familie. Die Jahre vergingen und die Schauspielerin hatte lange Probleme und Angst mit dem Alleinsein, wie sie dem „Time Magazine“ verriet. Doch die 32-Jährige fasste einen Entschluss, sie würde nicht länger auf ihren Traummann warten. „Ich war fünf Jahre lang allein, und ich habe mich daran gewöhnt. Dann fasste ich den Plan, mit 35 Jahren zu adoptieren, wenn ich niemanden kennengelernt hätte.“

Doch es wendete sich alles zum Guten, Gomez und Blanco sollen seit Sommer 2023 ein Paar sein. Auch eine Hochzeit und Kinder wären eine Option für die beiden. Doch aufgrund ihrer Erkrankungen wäre eine Schwangerschaft nicht möglich, wie die 32-Jährige erzählt: „Ich habe das nie gesagt, aber leider kann ich meine eigenen Kinder nicht austragen. Ich habe viele gesundheitliche Probleme, die mein Leben und das meines Kindes in Gefahr bringen würden. Das war eine Sache, die ich länger betrauern musste“.

Aber es gäbe andere Möglichkeiten Mutter zu werden, Adoption und auch eine Leihmutterschaft käme in Frage. „Ich bin gespannt, wie diese Reise für mich aussehen wird. Aber am Ende des Tages ist es mir egal. Es wird meines sein. Es wird mein Baby sein“, bekräftigt sie. Familie hätte in ihrem Leben stets eine präsente Rolle gespielt, es sei eine der wichtigsten Dinge für sie, wie sie in früheren Interviews preisgab.

Kampf gegen den eigenen Körper

Auch gesundheitlich gehe es der Schauspielerin wieder besser, sie hätte in den letzten Jahren viel an sich gearbeitet und gelernt, ihre Erkrankungen anzunehmen. 2013 sprach sie erstmals über ihre Lupus-Diagnose, sie musste sich im Kampf gegen die Autoimmunerkrankung sogar einer Chemotherapie unterziehen. Hierbei attackiert der Körper eigene gesunde Zellen und Organe. Aufgrund dessen brauchte Gomez bereits eine Spenderniere. Zudem kämpft die 32-Jährige seit Jahren gegen Panikattacken, Angstzustände und Depressionen, ein Nebeneffekt ihrer bipolaren Störung.

„Mein Geist war nicht in Ordnung und chemisch unausgeglichen, und es war wirklich schwierig. Die Leute haben mich als Opfer bezeichnet. Das frustriert mich, weil verletzlich zu sein eigentlich eine der stärksten Dinge ist, die man tun kann. Diese Erzählung wird nicht mein Leben bestimmen. Ich bin jeden Tag dankbar. Und ich habe meine schlechten Tage, wie jeder andere auch, aber ich bin kein Opfer. Ich habe einfach viel überlebt. Es gibt keinen Teil von mir, der möchte, dass jemand Mitleid mit mir hat.“