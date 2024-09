„Die gute Nachricht, es geht mir gut. Ich mache das, was man mir geraten hat zu tun – nichts“, schreibt Queen-Urgestein Brian May auf seiner Website. Wie er erst jetzt bekannt gab, hat der 77-Jährige vor einer Woche einen leichten Schlaganfall erlitten. Hinzu kam, dass der Gitarrist seinen linken Arm kurzzeitig nicht bewegen konnte. Im Video gibt May Entwarnung, er könne schon wieder Gitarre spielen. Ansonsten sei er zum Nichtstun verpflichtet: Er dürfe nicht hinausgehen, nicht mit dem Auto fahren und nicht fliegen.“