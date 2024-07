Harte Monate liegen hinter dem gesundheitlich angeschlagenen deutschen Schauspielstar. Im April wurde bekannt, dass Til Schweiger mit einer Blutvergiftung in einer Klinik auf Mallorca liegt. „Ich hatte mir damals das Schienbein angeschlagen und da sind Keime reingekommen. Jetzt habe ich ein offenes Bein“, ließ der 60-Jährige seine Fans direkt aus dem Krankenbett wissen. Im Mai berichteten mehrere Medien von anhaltenden Herzproblemen des Schauspielers und einer erneuten Behandlung im Krankenhaus.

Werbung für Beauty-Behandlung

Nun schockiert der deutsche Schauspieler abermals seine Fangemeinde – diesmal mit einem Foto auf Instagram, das Schweiger nach einer Hautbehandlung zeigen soll. Dabei sieht das Gesicht des 60-Jährigen seltsam entstellt aus und wirkt in die Länge gezogen. Eine sehr eigentümliche Frisur rundet den Look ab. Auf weiteren Bildern bewirbt der Schauspielstar schließlich unterschiedliche Kosmetikprodukte und bedankt sich im Posting bei Hautärztin Dr. Miriam Rehbein: „Tausend Dank liebe Miriam, für die ausführliche Beratung und Behandlung. Ich habe mich sehr wohlgefühlt“.

Bei den Fans findet das veränderte Aussehen ihres Idols offensichtlich wenig Anklang. „Ich überlege noch, was mich mehr irritiert: das Bild oder der Text“ und „Wenn das Zeug auch für deine neue Frisur verantwortlich ist, sollten die gleich mal vorsorglich Insolvenz anmelden“, sind nur einige der hämischen Wortmeldungen. „Ist das Satire?“ oder „Was ist mit dir passiert? Du siehst ganz anders aus“, kommentieren andere User. Der Schauspieler selbst hat sich bis jetzt noch nicht zu den zahlreichen Kommentaren rund um sein Aussehen geäußert.

„Abgemagert und erschöpft“

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Beitrag von Schweiger zu Diskussionen über sein Äußeres führt. Im September letzten Jahres präsentierte sich der Filmemacher abgemagert und erschöpft in einem Instagram-Video, das eigentlich nur als Werbung für die „Invictus Games“ gedacht war. Besorgte Kommentare der Fangemeinde waren damals die Folge.

Angebliche Übergriffe bei Filmdreh

Anfang 2023 sah sich der deutsche Spielschauspieler zudem mit schweren Vorwürfen konfrontiert. So soll es beim Filmdreh zu „Manta Manta – Zwoter Teil“ zu Übergriffen gekommen sein. Der 60-Jährige soll betrunken am Filmset gepöbelt und Crew-Mitglieder schikaniert haben. In den Medien wurde sogar von körperlichen Angriffen berichtet.