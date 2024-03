Sie war in den vergangenen Jahrzehnten aus der Unterhaltungsbranche nicht wegzudenken: Martha Margit Butbul, bekannt als Jazz Gitti, begeisterte österreichweit tausende Menschen. Nun gibt die 77-Jährige überraschend bekannt, dass sie sich zur Ruhe setzen und ihre Bühnenkarriere an den Nagel hängen wird.

Überraschendes Aus

Via Instagram bestätigte sie eine Abschiedstournee im kommenden Jahr. Dabei sitzt sie in einem Video mit ihrem Vierbeiner auf der Couch und blättert ihr Buch mit alten Fotos durch. Im Hintergrund läuft ihr Song „Die Liebe meines Lebens“. Sie scheint nostalgisch auf die letzten Jahrzehnte zurückzublicken. „Ihr seid die Liebe meines Lebens. Schweren Herzens gebe ich heute meine Abschiedstournee für das Jahr 2025 bekannt“, schreibt sie dazu.

Ihre Fangemeinde hätte einen besonderen Platz im Herzen der 77-Jährigen eingenommen: „Ich bin einfach dankbar für mein Leben, für eure jahrzehntelange Treue und eurer unendlichen Liebe. Ich habe beruflich alles erreicht und privat bin ich seit 25 Jahren angekommen und überglücklich.“

Karriere als Sängerin

Jazz Gitti wurde von 1980 bis 1983 durch ihre zahlreichen Drahdiwaberl-Gigs bekannt. In diesen Jahren schrieb sie auch ihre erste Single „Hey du“, mit der sie bis in die österreichische Endausscheidung für den „Grand Prix Eurovision“ kam. Danach gründete sie ihre eigene Band „Jazz Gitti & her Discokillers“ und erlangte als Sängerin in Österreich und Deutschland an Bekanntheit. Der große Durchbruch gelang ihr aber mit ihrem Debüt-Album „A Wunda“, auf dem Klassiker wie „Kränk di net“ zu hören sind.

In den letzten Monaten hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, wurde aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert. Damals schrieb sie, dass sie zwei intensive Arbeitswochen hinter sich habe und es vielleicht zu viel gewesen wäre. Nun möchte sie wohl kürzertreten und sich mehr Zeit für sich nehmen.