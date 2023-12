Einen deutschen Zeitungsartikel, der die Tatsache thematisiert, dass nur eines von 103 Kindern rein Deutsch zu Hause spricht, nahm der ehemaligen FPÖ-Politiker Johann Gudenus zum Anlass, seinen Ärger darüber auf Instagram auszudrücken. Unter Verwendung der Hashtags „#untergangedesabendlandes“ und „#nichtzufassen“ postete er einen Screenshot des Artikels. Abgesehen davon, dass die Statistik in Österreich völlig anders aussehen (hier sind es 55 Prozent der Kinder, die zu Hause nicht Deutsch sprechen), hatte Gudenus jedoch wohl eher nicht damit gerechnet, dass seine Ehefrau Tajana darauf reagieren würde.

Tajana äußerte sich eindeutig: „Deine Kinder sprechen zu Hause manchmal auch keine deutsche Sprache, sondern eine andere ‚Mutter‘-Sprache. Was sollen wir jetzt tun? ???? Andere Sprachen sind eine Bereicherung und kein Problem. Vor allem führt Hetze in diesem und in allen anderen Fällen absolut zu nichts, also entspannt euch alle.“ Tajana Gudenus ist gebürtige Serbin und kam 2007 nach Wien. Sie spricht zu Hause mit den Kindern Bosnisch, Kroatisch und Serbisch.

Tajana Gudenus feuert auf Instagram gegen ihren Ehemann: „Deine Kinder sprechen zu Hause manchmal auch keine deutsche Sprache, sondern eine andere ‚Mutter‘-Sprache. Was sollen wir jetzt tun? ????“ © Screenshot @Instagram

Es fällt zudem auf, dass auf Johann Gudenus‘ Instagram-Profil die meisten Kommentare auf der Seite seiner Ehefrau stehen. Nur einige wenige kritisieren Tajanas Kommentar. Doch auch für diese hat sie eine passende Antwort parat: „Nur weil sie zu Hause eine andere Sprache sprechen, heißt das nicht, dass sie kein Deutsch können. Es wäre schade, eine Sprache perfekt zu beherrschen und sie nicht an das eigene Kind weiterzugeben. Und dass erwachsene Menschen hier Angst vor mehrsprachigen Kindern haben, ist besorgniserregend“, entgegnet sie einem Benutzer.