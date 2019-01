The future is now: Nike hat für diesen Februar neue Schuhe angekündigt. Das Modell "Adapt BB" soll man mit einer App verknüpfen können.

Die selbstschnürenden Schuhe sind ab Februar in den USA erhältlich. Der Schuh ist laut Nike für Basketballer gedacht © Nike

„Kreuz die Arme schlupf unten vor, zieh ganz fest und leg ein Ohr. Den Ring drumrum zum Fenster raus, zieh die Ohren lang und jetzt ist’s aus.“ So oder so ähnlich lauten die Sprüche, mit denen Kinder das Schuhezusammenbinden lernen. Das könnte aber schon bald überflüssig werden. Denn die Marke Nike bringt im Februar selbstschnürende Schuhe auf den Markt. "Ein kleiner Motor in der Mittelsohle zieht die Schnürsenkel an", erklärt die Firma die Funktionsweise auf ihrer Website. Und: "Sensoren erkennen automatisch wie stark die Schnürung des Schuhs sein muss." Bedient werden die Schuhe mit einer App auf dem Smartphone.



Die wichtigste Frage: Was soll das?

Für Sportler soll sich dieser Schuh jedenfalls lohnen: Angeblich ist es nämlich nicht möglich, einen Schuh händisch passgenau zu binden. Das neue Schnürsystem soll also dabei helfen, die beste Leistung aus den eigenen Füßen herauszuholen.



Für ca. 350 US-Dollar werden die Schuhe ab Februar in den USA erhältlich sein. Ab wann der Verkauf in Österreich startet, ist nicht bekannt.