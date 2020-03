Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/Lehtikuva/ANTTI AIMO-KOI

Es begann … „Papa“, bringt der Sohn die Konzentration zum Einsturz, „was meint die Lehrerin damit?“ „Warte, ich muss ... nur dieser Satz ... aahh ... Zeig her!“

Es begann mit … „Papa, wo sind meine AirPods?“ „Woher soll ich das wissen?“ (Leicht gereizter Unterton.) „Wahrscheinlich dort, wo du sie zuletzt hingelegt hast!“ (Kurzes Überlegenheitsgefühl.) „Haha, heute mit ,lustig‘ am Start?“, hält sie dagegen. Und man sieht selbst durch die geschlossene Zimmertür die rollenden Augen der enervierten Tochter. „Wozu brauchst du die Ohrstöpsel eigentlich jetzt? Kann man Winkelfunktionen jetzt schon hören?“ (So leicht gebe ich mich nicht geschlagen.) „Hab sie!“, kommt als Antwort. Ich höre mich durchschnaufen.

Wir schreiben Tag 6 n. C. (nach Corona). Eigentlich wäre das alles ganz anders geplant gewesen.