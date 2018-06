Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein junger Mann nimmt bei einer Demo anno 1968 in San Francisco nicht nur ein Bad in der Menge © Bettmann Archive (Bettmann)

Es gibt so Momente, da könnte man meinen, es hätte die letzten 50 Jahre nie gegeben. Jordan Peterson zum Beispiel verhilft einem zu solchen Momenten. Der kanadische Psychologe und Kulturkritiker, aktuell Liebkind der politischen Rechtsausleger in Amerika, hat jüngst in einem Interview mit der „New York Times“ Ideen dargelegt, die er auch in viel besuchten Vorträgen verbreitet. Männliche Gewalttätigkeit, findet er, ließe sich etwa durch „Zwangsmonogamie“ lösen: Indem man also Frauen an unattraktive Männer verheiratet - und derart vermeidet, dass Letztere aus sexueller Frustration aggressiv werden. Ähnlich argumentieren seit einiger Zeit sogenannte „incels“ („involuntary celibates“, unfreiwillig Zölibatäre), Gruppen rabiater Männerbündler, die im Web eine „sexuelle Umverteilung“ zu ihren Gunsten und damit einhergehend die Einschränkung von Frauenrechten propagieren.

Man kann und soll solche Machenschaften absurd finden oder dass sie jahrzehntelanges Ringen um Gleichberechtigung als Irrweg abtun. Aber man fühlt sich durch sie auch daran erinnert, warum einst die amerikanische Feministin Betty Friedan in ihrem Buch „Der Weiblichkeitswahn“ (1966) die Ehe als Unterdrückungsinstrument beschrieb. Oder daran, dass erst mit der berühmten Familienrechtsreform von 1975 Frauen in Österreich ohne Zustimmung ihres Ehemannes arbeiten gehen, über den gemeinsamen Wohnsitz mitentscheiden und ihren Familiennamen selbst wählen durften.

Friedan zählt mit Gloria Steinem zu den bekanntesten feministischen Vordenkerinnen der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung, die, ausgehend von der „Women's Lib“-Bewegung in USA, in den 60er-Jahren tüchtig Fahrt aufnahm. Obwohl der Feminismus jener Jahre in den gesellschaftlichen Umbrüchen der 68er-Bewegung wurzelte, etablierte er sich recht bald mit eigenen Protestformen und fokussierte auf die Anliegen der Frauen.

Historisch: Frauenprotest gegen die "Miss America"-Wahl 1968 Foto ©

Wundern muss man sich darüber nicht: Ziemlich bald hatte sich die Verheißung sexueller weiblicher Autonomie durch die Verfügbarkeit der Pille als Mogelpackung erwiesen. Und die Versprechen der freien Liebe - keine bürgerlichen Besitzansprüche, keine einschnürenden Paarbeziehungen alter Schule, stattdessen uneingeschränkte Triebentfaltung und fröhliche Auslotung der „orgiastischen Potenz“ (Wilhelm Reich) - die waren, wie viele Frauen alsbald feststellen mussten, bloß neuere, attraktivere Ausformungen des hässlichen alten Patriarchats. Denn die gesellschaftlichen Mechanismen, die Frauen in männlicher Abhängigkeit hielten, von Simone de Beauvoir in „Das andere Geschlecht“ (1949) offengelegt, sie waren nach wie vor in Kraft. Und die Entfaltung der Sexualität, die Aufklärungsfilme wie Oswalt Kolles „Wunder der Liebe“ (1968) versprachen, sie überforderte letztlich viele der Rebellen, die alles anders machen wollten als ihre Eltern - und doch erwarteten, dass ihnen ihre Freundinnen den Tee brachten und die Blümchen auf die Hemden stickten. Die Liebe von alten Zwängen zu befreien, erwies sich als schwierig. Auch, wenn damit ein politischer Auftrag verbunden war: Schließlich macht nach Wilhelm Reich die sexuelle Unterdrückung die Menschen anfällig für den Faschismus.

Was lag da also näher als der Schluss, dass man zur Überwindung des Faschismus die Lust von ihren gesellschaftlichen und kulturellen Fesseln befreien müsse, Motto: „Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.“ Man kann sich über diese schlichte Logik mokieren, man muss aber auch die rigide Sexualmoral mitbedenken, die ihr vorausging: Sex war sündig, es gab keine Aufklärung und bitte keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe; diese diente der Fortpflanzung oder der „Kameradschaft“ zwischen Mann und Frau. Jungen Frauen wurde die unbedingte Bewahrung ihrer Jungfräulichkeit eingebläut: „Wenn ein Mann dich küsst, will er nur oben anfragen, ob unten frei ist.“

John Lennon und Yoko Ono Foto © dpa (Allan Randu)

Freie Liebe, Lust an der Provokation, nackte Hippies auf Musikfestivals, John und Yokos gern fotografierte Bed-ins in den Betten dieser Welt, Kommunenvögeln statt Paarbeziehung: Für die ältere Generation gab es da einiges zu verdauen. Dafür sollten die Folgen der sexuellen Revolution Feministinnen noch jahrzehntelang beschäftigen: Schließlich nahm mit ihr auch die Sexualisierung des Alltags in Werbung, Medien, Mode ihren Anfang.

Warhol-Attentäterin Valerie Solanas bei ihrer Verhaftung Foto © Bettmann Archive (Bettmann) Warhol-Attentäterin Valerie Solanas bei ihrer Verhaftung Foto © Bettmann Archive (Bettmann)

Der Kampf dagegen sollte bald klare Fronten annehmen - der revolutionären Stimmung des Jahres 1968 dürfte es dagegen geschuldet sein, dass ein Schussattentat der Schauspielerin und Aktivistin Valerie Solanas auf Pop-Art-Künstler Andy Warhol bis heute zum Akt feministischen Widerstands verklärt wird. Auch dank eines Manifests, das Solanas vorab verfasst hatte: „Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn, kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren, daher bleibt den aufgeklärten, verantwortungsbewussten und abenteuerlustigen Frauen nichts anderes übrig, als die Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten.“ Hoffentlich liest Jordan Peterson das nie.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.