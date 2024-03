Im Ordinariat des Bistums von Banja Luka hängen in einem von Neonlicht beleuchteten Gang neun Porträts an der Wand. Franjo Komarica steht davor, sanft dem Gast zugewandt und zugleich zornig wie ein Prophet. Er hat die Frau und die acht Männer gekannt. Es sind die Priester und Ordensleute, die in seiner Amtszeit als Bischof hier ermordet wurden. „Sie alle hätten von hier weggehen können. Aber sie sind geblieben und haben im Krieg zur Versöhnung aufgerufen“, sagt Komarica. „Sie haben viel Gutes getan, auch den Nichtkatholiken. Sie waren wahrhaftig, und darauf kommt es als Christ an.