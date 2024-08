Den Ennstaler Steirerkrapfen gibt es in der Region rund um Schladming in einer evangelischen und in einer katholischen Variante. In der evangelischen Ramsau wird hauptsächlich der Weizenkrapfen mit Honig serviert, auf der Tauernseite hingegen werden vorwiegend „Roggene Blattln“ zur Jause aufgetischt.

So auch auf der Pleschnitzalm. Seit vielen Jahren wird die kleine Almhütte meist an Wochenenden oder auch bei Reservierung von den Wirtsleuten Gisi und Herbert bewirtschaftet. Mit etwas Glück stehen die Ennstaler Steirerkrapfen mit Kas und Kraut auf der Speisekarte. Vor allem Einheimische freuen sich über diese typische Almspezialität.

Den Ausgangspunkt der Wanderung erreicht man über die Mautstraße aus Aich-Assach. Es geht über den Gössenberg bis zum Parkplatz Gehöft Lambach, ab hier folgen wir dem alten Almweg zur Pleschnitzalm.

Gleich hinter dem schön gelegen Hüttendorf geht es weiter durch einen lichten Lärchenwald ins Ochsenkar und weiter zur Ochsenkarhöhe. Hier halten wir uns nach links und wandern dem Bergkamm folgend zum Gipfel am Pleschnitzzinken (2112 m).

Von dort geht es dann in nördlicher Richtung hinunter zur Pleschnitzzinkenhütte. Dann weiter auf dem Zinkenweg abwärts bis zu einer Forststraße und auf dieser nach links bis zur Pleschnitzalm. Nach der Einkehr folgt der Abstieg zum Parkplatz am Gehöft Lambach.