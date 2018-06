Ziegen-Yoga & Co.Namaste - der 21. Juni ist Welt-Yoga-Tag

Facebook

Welt-Yoga-Tag - die Infos © (c) zeremskimilan - stock.adobe.com

1. Der 21. Juni ist Welt-Yoga-Tag.

Im Jahr 2014 erklärte die Vereinten Nationen den 21. Juni zum Welt-Yoga-Tag. Das geschah auf Bestreben des indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi. "Yoga drückt die Einheit von Körper und Geist, von Denken und Handeln, von Zurückhaltung und Erfüllung aus, die Harmonie zwischen den Menschen und der Natur", hat Modi gesagt.

Yoga spricht den Geist, den Körper und die Seele an. Narendra Modi, Ministerpräsident Indien

2. Yoga ist mehr als eine Leibesübung.

Schon am ersten Welt-Yoga-Tag versammelten sich 37.000 Menschen im Herzen der indischen Hauptstadt Neu Delhi, um Yoga-Übungen zu machen. Die 35-minütige Veranstaltung endete mit einer kurzen Meditation und einem Friedensgebet. "Für viele ist Yoga nur eine Leibesübung, doch das ist nicht richtig", sagte Modi. "Yoga spricht den Geist, den Körper und die Seele an." Yoga helfe den Menschen überall auf der Welt, sich von Stress zu befreien. Die philosophische Lehre entstand vor mindestens 5.000 Jahren im Gebiet des heutigen Indiens - als eine Reise ins Innere des Körpers.

3. Indien hat einen Yoga-Minister.

Keine Überraschung also, dass Indiens Regierungschef Narendra Modi einen Yoga-Minister für sein Land ernannt hat. Das Ressort soll die traditionelle Meditations- und Bewegungslehre fördern. Zum Chef des Ressorts ernannte Modi den vorherigen Umweltminister Shripad Yesso Naik.

4. Yoga alleine reicht nicht (immer).

Manche Yogis verbiegen sich regelrecht auf Suche nach ausgefallener Entspannung und Erleuchtung. Sie tun es auf Surfbrettern (SUP-Yoga), bei schweißtreibender Hitze (Bikram-Yoga), nackt beim "Naked Yoga" oder mit Vierbeinern beim "Doga", einer Zusammensetzung aus dem englischen "dog" (Hund) und "Yoga". Der neueste Schrei heißt "Goat Yoga". Zu den Sonnengruß-Schülern gesellen sich dabei Ziegen.

Goat Yoga ist der neue Trend in den USA Foto © www.goatyoga.net

Für Lainey Morse, Besitzerin der "No Regrets"-Farm im US-Bundesstaat Oregon, ist es die perfekte Kombination. "Ziegen sind etwas schelmisch und knabbern schon mal an der Yoga-Matte", räumt die 45-Jährige ein. "Doch man kann sich an ihrer Seite total entspannen. Sie sind sehr anhänglich, und beim Wiederkäuen wirken sie fast meditativ", versichert die "Goat Yoga"-Erfinderin.

5. Yoga als Gegentrend zum Smartphone.

Immer online, immer ansprechbar, immer in Dauerkommunikation - das wird vielen Menschen nach Ansicht von Trendforscher Matthias Horx zu viel. Als Gegenbewegung sieht der Gründer des Zukunftsinstituts in Frankfurt den Trend zur "neuen Achtsamkeit". Dieser Gegenimpuls könne sich durch eine Änderung der Nutzung von Smartphones oder sozialen Medien ausdrücken, aber auch in der Suche nach mehr Gelassenheit durch Yoga und Meditation oder Stressvermeidung.

6. Die älteste Yoga-Lehrerin ist...

Ein lebender Beweis für die positive Wirkung von Yoga ist Tao Porchon-Lynch: Sie ist eine elegante, zarte Frau, die gerne Schmuck trägt und hochhackige Schuhe. Sie unterrichtet Yoga im Norden des Bundesstaates New York und fährt mit ihrem kleinen Smart ins Studio. Klingt alles ganz normal, wäre da nicht das Guinness-Buch der Rekorde, das sie als älteste Yogalehrerin der Welt listet: Porchon-Lynch ist 98 Jahre alt.

Trotz einer Hüftprothese scheint die Greisin nie müde zu werden. Die Mischung aus Wellness, praktischer Spiritualität und langem Leben ist hochaktuell, in den sozialen Medien hat die alte Dame eine begeisterte Fangemeinde.

Ein wichtiger Teil von Yoga ist, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen. Maximilian Zacherl, Orthopäde

7. Die Schattenseiten von Yoga

Für weltweite Entrüstung sorgte ein Artikel der renommierten New York Times vor einigen Jahren: Gebrochene Rippen, gerissene Achillessehne oder Schlaganfälle, ausgelöst durch extreme Kopfdrehungen: Das schrieb ein Journalist der New York Times in einem Artikel über Yoga. Die Thesen, Yoga sei für Normalbürger ungeeignet, Trainer seien schlecht ausgebildet und das führe zu schweren Verletzungen, sorgten zwar für Empörung, aber nicht alles ist falsch.

Ein Kopfstand, wie ihn Gisele Bündchen vorzeigt, ist nicht für jedermann geeignet © Instagram

"Wir westlichen Stuhlsitzer haben eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit", weiß Yogalehrerin Maria Sintschnig. Dessen muss sich der Yogalehrer aber bewusst sein - und die Übungen anpassen. Die Verantwortung liegt aber auch bei den Yogis selbst: Es braucht ein Gespür für den eigenen Körper. Und das müssen viele erst wieder lernen. Yoga sei ein Entwicklungsprozess, der sich über Jahre zieht - schwierige Übungen, wie der Kopfstand, stehen erst am Schluss des Weges.

Auch Orthopäde Maximilian Zacherl weiß: "Ein wichtiger Teil von Yoga ist, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen." Und fügt an: "Aber generell überwiegen sicher die positiven Effekte." Positiv wirke der Sport auf den ganzen Haltungsapparat: Die Wirbelsäule wird stabilisiert, Koordination trainiert, Dehnung und Kräftigung tragen zur besseren Haltung bei. Zacherl appelliert auch an den gesunden Verstand: Treten Schmerzen auf, sollte man die Übung auslassen.

Wie steht es um die Ausbildung der Trainer? "Es gibt leider keine verpflichtende Ausbildung für Yogatrainer", kritisiert Eva Panny vom österreichischen Yoga-Verband, der sich schon lange um ein Gütesiegel bemüht. Auf der Homepage seien aber jene Trainer gelistet, die eine vierjährige Verbandsausbildung absolviert haben

