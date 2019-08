Facebook

Nach einem Spinnenbiss beinahe gestorben: Diewald und seine Ärzte © Juergen Fuchs

Flankenschmerz und Fieber. Mit diesem Eintrag in der Krankenhausakte am 23. September 2018 beginnt die Leidensgeschichte von Johann Diewald, heute 49 Jahre alt, die ihn in den darauffolgenden Monaten nicht nur einmal an die Grenze von Leben und Tod führen wird.