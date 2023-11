Eine Zitronenkur gegen Pickel, die Brennnessel-Tinktur gegen Haarausfall, der Gurgeltee gegen Halsschmerzen oder der Zwiebelwickel gegen Husten: Mit einfachen Hausmitteln können leichte gesundheitliche Beschwerden zu Hause behandelt werden - wenn man weiß, wie diese natürlichen Hilfsmittel richtig eingesetzt werden. Genau darüber klären nun die österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und die Apothekerkammer mit neuen Broschüren auf.

„Wir wollen unsere Versicherten beim Umgang mit leichten Erkrankungen wie beispielsweise Erkältungen oder Atemwegsbeschwerden bestmöglich unterstützen. Denn es müssen nicht immer gleich Medikamente sein, viele Symptome und leichte Erkrankungen kann man gut mit altbewährten Hausmitteln lindern“, sagte ÖGK-Obmann Andreas Huss. Die Naturheilkunde habe „einiges zu bieten“, schließlich basieren auch viele Medikamente auf rein pflanzlichen Wirkstoffen. In Österreich bestehe laut internationalen Studien außerdem „erhöhter Handlungsbedarf im Bereich der Gesundheitskompetenz“.

Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr berichtete, dass einfache Hausmittel zur Gesundheitsförderung immer beliebter würden: „Das bemerken wir auch in den persönlichen Beratungsgesprächen in der Apotheke.“ Nicht immer aber würden sie richtig eingesetzt. Wichtig sei auch: Kein Hausmittel könne bei Erkrankungen oder stärkeren Beschwerden eine fachliche Behandlung beim Arzt und eine persönliche Beratung in der Apotheke ersetzen!