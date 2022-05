Die älteste Freundin ist die Schulfreundin, die jüngste eine Frau aus der Ukraine. Dazwischen liegt das Leben. Neue Spielerinnen betraten das Spielfeld, andere setzen aus oder verließen es.

Meine älteste Freundin ist meine Schulfreundin, seit Birit und ich mit fünf Jahren an der Hand unserer Eltern in den Kindergarten gebracht wurden. Nicht immer waren wir einander nahe, aber wir wurden einander nie fremd. Gemeinsame Freuden und gemeinsames Leid verbinden, vom ersten aufgeschlagenen Knie und den Ärger über eine „gemeine Strafe“, den selbstverständlich unverdienten Fleck und die erste enttäuschte Liebe in der Schule bis hin zum ersten Bauchfleck im Berufsleben und den Rettungseinsatz zur eiligen Übernahme eines plötzlich erkrankten und zu betreuenden Kleinkindes.