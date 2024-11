ORF-Star: „In meinen Liedern steckt Tobias drinnen“

Interview. Die meisten kennen ihn als ZiB-Moderator, doch Tobias Pötzelsberger ist auch Musiker. Am Donnerstag spielt er in Graz. Ein Gespräch über sein neues Album, den Ibiza-Skandal und warum er so gerne im Rampenlicht steht.