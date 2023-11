Der bekannte deutsche Talkshow-Moderator Hans Meiser ist tot. Er starb bereits in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren unerwartet an Herzversagen. Meiser gilt als Erfinder der täglichen Nachmittags-Talkshow. Seine nach ihm benannte Sendung erreichte bei RTL in den 90er-Jahren einen Zuschauer-Marktanteil von bis zu 40 Prozent. Mit seinen Gästen - nahezu ausschließlich Nicht-Prominente - sprach er oft über deren Alltagsprobleme oder spezielle Lebenssituationen. Von 1992 bis zu ihrer Einstellung 2001 wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt.

Bekannt wurde Meiser außerdem als Moderator der RTL-Reality-Show „Notruf“, bei der echte Notfälle und Rettungseinsätze nachgespielt wurden. Noch kurz vor seinem plötzlichen Tod hatte Meiser noch große Pläne: Er brachte Ende Oktober dieses Jahres gemeinsam mit Harald Thoma den neuen privaten Hörfunksender Radio Wellenrausch an den Start.

2017 musste Meiser wegen seiner Arbeit für ein umstrittenes Online-Portal Kritik einstecken. Nach Bekanntwerden dieser Tätigkeit trennte sich die Produktionsfirma von Jan Böhmermanns Sendung „Neo Magazin Royale“ (ZDF/ZDFneo) von Meiser. Damals war er unregelmäßig in der Show als Sidekick aufgetreten. Hans Meiser hinterlässt eine Ehefrau, drei Kinder und drei Enkelkinder.