Genuss ist verdächtig, und der Abgrund hat seine Reize. Intendantin Ekaterina Degot erläutert, warum sie in ihrem zweiten „steirischen herbst“ ins „Grand Hotel Abyss“ lädt.

Zeigt 2019 ihr zweites Festival: Intendantin Ekaterina Degot © APA/HERBERT PFARRHOFER

Frau Degot, Sie stellen in Ihrem kuratorischen Konzept den steirischen herbst 2019 unter das Motto „Grand Hotel Abgrund“. Klingt nach Ausgelassenheit im Angesicht der Apokalypse.

EKATERINA DEGOT: Nein, so schwarzseherisch sind wir nicht. Ich habe ein anderes Bild: von einem großen Haus in den Bergen, von einem interessanten Ort voller Spannungen. Einen Abgrund vor Augen zu haben kann ja auch reizvoll sein.

