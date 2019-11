Der Journalist Deniz Yücel saß ein Jahr lang in einem türkischen Gefängnis, schrieb darüber ein Buch und spricht von einer misslungenen Geiselnahme. Am Sonntag liest er im Grazer Schauspielhaus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Deniz Yücel liest am 10. November im Grazer Schauspielhaus. © APA/AFP/DANIEL ROLAND

Wegen angeblicher „Terrorpropaganda“ wurde der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel 2017 in der Türkei verhaftet. Sein Verbrechen: Er hatte, als Korrespondent der Zeitung „Welt“, über den Putschversuch 2016 gegen die Regierung Erdogan berichtet. Yücels Inhaftierung löste in Deutschland eine enorme Solidaritätsbewegung aus. Dennoch dauerte es ein Jahr, bis er wieder freikam. Über die Qualen der Haft und sein Ringen um Freiheit hat Yücel nun ein viel diskutiertes Buch verfasst: „Agentterrorist. Eine Geschichte über Freiheit und Freundschaft, Demokratie und Nichtsodemokratie“. Am Sonntag stellt er es im Grazer Schauspielhaus vor. Stefan Winkler, Außenpolitik-Chef der Kleinen Zeitung, moderiert den Abend.