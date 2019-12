Februar Papst Franziskus: Der Weg des Sisyphus

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dem Papst fehlen noch Mitstreiter für seine Kirchen-Reform. © APA/AFP/VINCENZO PINTO

Im siebenten Jahr seines Pontifikates ging Franziskus weiter den Weg des Sisyphus. Er rollte den schweren Stein, der im Magen der Kirche liegt, weiter den Berg hinauf – auch wenn dieser wieder runterkollerte. Dass die Kirche in einer fundamentalen Krise steckt, ist nicht nur in Kärnten bekannt. Missbrauch, Korruption, die Kurienreform und die Erneuerung der Kirche sind weltweite Themen, die schon lange anstehen. Hatten seine beiden Vorgänger, wie der Journalist Matthias Drobinski feststellt, im Wirrwarr der theologischen und pastoralen Entwicklungen versucht, Eindeutigkeiten durchzusetzen, „indem sie die Kirche zentralisierten und Debatten für beendet erklärten“, so stellt sich Franziskus den Fragen, die sich mit autoritären Interventionen nicht aus der Welt schaffen lassen. Die Kirche aus der Enge in eine neue Weite zu führen, stand auch 2019 auf seiner Agenda. Hier einige Höhepunkte, die dieses Ziel erkennen lassen.