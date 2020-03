Abstand halten!Diese Filme halten die Corona-Regeln (nicht) ein

Wir sollen in der Coronakrise direkte soziale Kontakte vermeiden und Mindestabstände zu anderen Menschen einhalten? Ein kurzer Blick in die Filmgeschichte zeigt hochgradig problematische Konstellationen und einige Musterbeispiele.

Szene aus "Eine Klasse für sich": Madonna hält Tom Hanks (der sich mit SARS-CoV-2 infiziert hat) auf Abstand. © Columbia Pictures

­Erging es Ihnen in letzter Zeit auch so? Sie sitzen vor dem Fernseher und plötzlich baut sich in Ihnen der innere Wachtmeister auf und ruft: „Auseinander! Beachten Sie die Corona-Regeln!“ Die Filmwelt ist voller Beispiele, in denen die neuen, zur Verhinderung von Neuinfektionen beschlossenen Regeln des Zusammenlebens haarsträubend missachtet wird: