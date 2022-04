Es klingt kitschig und pathetisch, aber in diesem Fall muss die Stimme einer Zuschauerin wiedergegeben werden; schlicht deshalb, weil das von ihr Gefühlte stimmt: "Wenn Herman van Veen im Saal ist, spürt man sofort die Anwesenheit von Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit", sagt die Frau.

Nach langen Jahren der Absenz hat der holländische Musiker, Erzähler, Clown und Menschenfreund am Dienstag endlich wieder Station in Graz gemacht. Und der Abend, den der 77-Jährige und seine Mitmusikerinnen dem Publikum geschenkt haben, war tatsächlich ein wohltuendes Bad in Empathie, Mitmenschlichkeit, Anteilnahme - und zudem immer wieder eine kritische, aber nie besserwisserische Bestandsaufnahme menschlicher und weltpolitischer Verwerfungen.

Es war ein Abend der leisen Töne. Der frühere Clown trat etwas in den Hintergrund, der Erzähler und Musiker van Veen in den Vordergrund. Begleitet wurde der holländische Emotions-Magier von Edith Leerkes (Gitarre), Jannemien Cnossen (Violine) und Kees Dijkstra (Bass) - zusammen ergab das ein energetisches Quartett, das lustvoll von der Klassik über das Volkslied bis zum Klezmer tänzelte.

"Mit dem Wissen von Jetzt" heißt das neue Programm, und es ist eine feine Mischung aus Erzählungen und Songs. Van Veen spricht und singt auf Deutsch, Holländisch, Französisch und Englisch über das Älterwerden, über den Verlust von Gewissheiten, aber auch über seinen unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen. Zwischendurch regnet es Ping-Pong-Bälle von der Saal-Decke und die Musiker setzen sich Kopftöpfe auf. Aber die Entertainment-Elemente sind reduziert, eine sanfte Nachdenklichkeit prägt dieses wunderbare Programm. Das ist herrlich aufregend - aber auf unaufgeregte Art und Weise.

Herman van Veen skypt unter Einbindung des Publikums mit der verstorbenen Mutter, er projiziert stimmige Wort-Fotos aus dem Familienalbum an die Wand, stellt zwischendurch Fragen wie diese: "Welche Gewöhnung macht uns zum Opfer - welche zum Täter?" Buchstäblich unter die Haut gehen auch seine Interpretationen von "Non, je ne regrette rien" und Cohens "Suzanne".

Einige Lieder aus seinem neuen Album "Mütter" hat van Veen mitgebracht, die alten Songs sind eher rar gesät. "Warum bin ich so fröhlich" erklingt kurz, "Ich hab ein zärtliches Gefühl" fehlt ganz. Das war aber nicht weiter schlimm. Denn das zärtliche Gefühl dieses sanften Humanisten war den ganzen Abend über spürbar. Das Publikum dankte es mit heftigem Applaus und dem - erfolgreichen - Einfordern mehrere Zugaben.