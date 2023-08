California Dreamin'

"All the leaves are brown...": Die Folkhymne "California Dreamin'" der legendären Band The Mamas and The Papas aus den 60ern klingt Generationen später noch immer in den Ohren. Die Doku beleuchtet die turbulente Geschichte der Band, die mit Cass Elliot, Denny Doherty und dem Ehepaar Michelle und John Phillips zentrale Gestalten der kalifornischen Folkrock- und Hippieszene vereinte. Aus ihrer Musik strömte Flower-Power, und man frönte dem Zeitgeist mit freier Liebe und Exzessen.

22.35 Uhr, Arte

Time Bandits

Die Fantasy-Komödie von Terry Gilliam vereint nahezu alle Monty Pythons und Sean Connery. Ein Bursche begibt sich auf eine wilde Zeitreise und begegnet dabei illustren Figuren wie Napoleon, Robin Hood und Agamemnon. George Harrison trug zum Soundtrack bei.

13.10 Uhr, Arte

Eine verhängnisvolle Affäre

Dieser Klassiker der 80er-Jahre vereint zentrale Zutaten eines Psychothrillers – eine verbotene Affäre im Zentrum der Geschichte, fesselnde Dramatik und grandiose Schauspieler: Glenn Close und Michael Douglas. Mit Erotik aufgeladen, wurde er zum kontroversen Kultfilm.

22.50 Uhr, Bayrischer Rundfunk

Michael Douglas und Glenn Close in ´Eine verhängnisvolle Affäre´ © (c) imago images/Everett Collection (©Paramount/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de)

My Fair Lady

In diesem Musical aus 1964 spielt Audrey Hepburn die einfache Marktfrau Eliza, die mithilfe eines Professors in noble Kreise vordringt.

20.15 Uhr, ORF III

Universum History: Madame Tussaud

Wer war die Frau hinter den Wachsfiguren? Diese Doku erzählt die Geschichte von Madame Tussaud, die in Zeiten der Französischen Revolution mit Unternehmergeist und Durchsetzungskraft ihren legendären Betrieb aufbaute und dabei große Hürden überwand.

22.30 Uhr, ORF 2

Die Beach Boys – Genie und Wahnsinn

Es gab nicht nur "Good Vibrations" bei der größten Surfband der 60er. Die Doku zeigt Sonnen- und Schattenseiten der Beach Boys.

21.40 Uhr, Arte