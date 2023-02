Nach schweren Vorwürfen gegen Robert Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser sein Amt als Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Freitag früh gab der ORF in einer Aussendung bekannt:

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „In einem persönlichen Gespräch

mit Landesdirektor Robert Ziegler hat mir dieser, unabhängig vom

Ergebnis des Berichts, das auch ich noch nicht im Detail kenne, und

um weiteren Schaden vom Landesstudio Niederösterreich und vom ORF

abzuwenden, angeboten, seine Funktion zur Verfügung zu stellen. Es

ist dies ein verantwortungsvoller Schritt zum Wohle des Unternehmens,

der mir Respekt abringt und der zeigt, was es heißt, Verantwortung zu

übernehmen. Ich nehme daher dieses Angebot von Robert Ziegler, der

seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen im ORF sehr erfolgreiche

Arbeit leistet, an. Bis zur Bestellung einer Nachfolgerin oder eines

Nachfolgers wird Radio-Direktorin Ingrid Thurnher interimistisch das

Landesstudio Niederösterreich leiten. Auch ihr danke ich für die

schon in den vergangenen Wochen wahrgenommene Tätigkeit dort und für die Bereitschaft, nun bis zu einer Neubestellung das Landesstudio zu

führen.“ Und weiter: „Ich danke der Kommission unter der Leitung von

Gerhard Draxler, die in einer herausfordernden Situation

unbeeinflusst und gewissenhaft ihrer Arbeit nachgegangen ist und

dabei Dutzende Gespräche mit allen Beteiligten geführt hat. Dies ist

ein Best-Practice-Beispiel dafür, wie schweren Vorwürfen

ergebnisoffen auf den Grund gegangen werden kann.“

Robert Ziegler: „Zum Wohle des ORF und besonders des Teams des

ORF-Niederösterreich habe ich mich entschlossen, Generaldirektor

Roland Weißmann meine Funktion als Landesdirektor des

ORF-Niederösterreich zur Verfügung zu stellen. Der Schritt fällt mir

sehr schwer. Ich habe diese Funktion und die des Chefredakteurs mit

großer Freude ausgeübt.