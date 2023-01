Themenschwerpunkt Kitzbühel

Wenn der Skizirkus in Kitzbühel Station macht, dann steppt hier der Bär – nicht selten in Form von Pelzmänteln. Ein Themenabend widmet sich den nicht so glanzvollen Seiten der Tiroler Skimetropole. Die Auftaktdoku geht der Frage nach, welche Rolle das russische Kapitel in Zeiten von Sanktionen noch spielt. Oder aber welchen Preis ein Wintersportort zahlt, der dem Tourismus auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist? Nicht zu vergessen: das Betongold, das nirgendwo so schön glänzt wie in Kitzbühel.

ab 20.15 Uhr, ORF III

Hart, aber fair: Einwanderung

Auch in Deutschland herrscht Fachkräftemangel. Was also tun? Kann gezielte Einwanderung dieses drängende Problem lösen und was ist dafür notwendig? Faktenchecks und Hintergrundwissen bilden in diesem Format die Grundlage für die Studiodebatte.

21 Uhr, ARD

Arm trotz Arbeit

Wer die fabelhafte Doku am Mittwoch im TV versäumt hat: Über die Krise der Mittelschicht, die sich trotz Arbeit das Leben schon jetzt fast nicht mehr leisten kann. Die Folgen sind auch politisch schon jetzt dramatisch zu spüren. Eine dringende Empfehlung.

Arte Mediathek



Das lügenhafte Leben der Erwachsenen

Eine zerstrittene Familie, Teenager im Ausnahmezustand und Neapel! Stimmige Umsetzung des Romans von Elena Ferrante. Netflix



The White Lotus

Bei den Golden Globes hat die Serie zwei Trophäen abgeräumt. In zwei Staffeln finden sich Superreiche in Hawaii und auf Sizilien ein und terrorisieren nicht nur die Angestellten mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Ein amüsantes Sittenbild der Superreichen.

Sky

Orte der Kindheit: Wolfgang Böck

Schauspieler Wolfgang Böck feiert seinen 70er und zeigt Peter Schneeberger die Orte seiner Kindheit: Linz, das Mühlviertel und Graz.

23.30 Uhr, ORF 2

HÖRENSWERT.

Der Biodiversitätsforscher Franz Essl, Ö 1, 13 bis 13.55 Uhr. Der Ökologe und Biodiversitätsforscher Franz Essl ist "Wissenschaftler des Jahres" und wurde unter anderem für seine Forschungen zur Biodiversität ausgezeichnet. Der Experte berichtet über das Artensterben.



Haben wir den Kalten Krieg verschlafen? Ö 1, 16.05 bis 16.55 Uhr.

Historiker Oliver Rathkolb im Gespräch mit SZ-Korrespondentin Cathrin Kahlweit.



Nikola Tesla und der Beginn des elektrischen Zeitalters. Podcast, Spotify. Der Erfinder legte nicht nur den Grundstein für Elektromotoren und Neonröhren.