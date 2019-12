Kleine Zeitung +

Song Contest 2020 Vertritt Österreich: Vincent Bueno will "die Wände einreißen"

Österreichs Vertreter in Rotterdam, Vincent Bueno (34), will im Mai 2020 vor geschätzten 180 Millionen Zuschauern Bühne und Halle beben lassen: "Alive" - "Lebendig" - heißt der flotte Titel, mit dem er beim ESC punkten will. Uns gab der sympathische Wiener das erste Interview.