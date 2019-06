Facebook

Tobias Pötzelsberger © ORF

Dass der ORF Nachwuchs-Talente hat, beweist er derzeit etwa mit Tobias Pötzelsberger, Matthias Westhoff und Simone Striebl, die zwar schon lange für das Unternehmen arbeiten, nun aber in den Vordergrund gerückt sind. Heinz Lederer, Fraktionsleiter der SPÖ im Stiftungsrat, erwartet sich anlässlich des heutigen Plenums auf dem Küniglberg, dass Personalchefin Kathrin Zierhut "aus der Deckung geht" und ihr Konzept vorlegt, wo diese Moderatoren künftig eingesetzt werden. Man werde doch wohl über die kommende Nationalratswahl hinaus gedacht haben. "Welche Formate werden für diese Mitarbeiter entwickelt bzw. welche Pläne hat man mit ihnen", will Lederer wissen - und spricht dabei freilich die Managementqualität an. Zierhut, die als Vertrauensfrau der Freiheitlichen gilt, wurde von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz im Frühherbst 2018 mit der Leitung der ORF-Abteilung für Personalentwicklung betraut.