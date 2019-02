Facebook

Mit Florence Kasumba bekommt Maria Furtwängler eine neue Kollegin am "Tatort" © ORF

Wirklich sympathisch ist keine der Frauen in diesem „Tatort“: Einzelgängerin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) wurde strafversetzt und ermittelt nun widerwillig in Göttingen als „Königin ohne Reich“ – wie ihr neuer Chef süffisant sagt. Ausgerechnet sie bekommt eine Partnerin wie Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) – eine ebenbürtig sture wie kompetente Polizistin, die ihre Aggressionen oft nicht im Griff hat. Schon in der Eröffnungsszene kracht es: Lindholm hält Schmitz für die Reinigungskraft am Tatort. Der NDR schickt zweifelsohne ein hochexplosives Duo ins Rennen. Und wieder einmal darf Furtwängler in ihrem 26. „Tatort“ ihrer Figur neue Facetten abringen.

