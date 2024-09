Das bekannte TV-Gesicht Peter Zwegat begeisterte von 2007 bis 2019 in der RTL-Sendung „Raus aus den Schulden“ ein Millionenpublikum mit seinen Ratschlägen für Menschen in finanzieller Not. RTL teilte nun über die Deutsche Presse-Agentur mit, dass Deutschlands beliebtester Schuldnerberater bereits im August mit 74 Jahren verstorben ist. „Mit großer Trauer nehmen wir Abschied von Peter Zwegat, einem der bekanntesten TV-Finanzexperten Deutschlands“, zeigt sich der Sender betrübt über das Ableben des beliebten TV-Stars.

„Mitfühlender und verständnisvoller Experte“

Auch Markus Küttner, Unterhaltungschef von RTL, zollt Zwegat Respekt: „Er hat„mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner Herzenswärme zahlreichen Menschen geholfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen“. Der 74-Jährige habe bei „Raus aus den Schulden“ sein „umfangreiches Wissen und seine unvergleichliche Expertise in die Wohnzimmer zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer“ gebracht und als „mitfühlender und verständnisvoller Experte“ große Beliebtheit erlangt.

Peter Zwegat, ausgebildeter Verwaltungsbeamte und Sozialpädagoge, lebte bis zu seinem Tod mit seiner Frau Liane Scholze in Berlin. Im Dezember 2011 hatte das Paar auf der Insel Sansibar geheiratet.