Etwa 8000 Besucher haben Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan („My Name is Khan“) auf der Piazza Grande von Locarno frenetisch gefeiert. Dem 58 Jahre alten indischen Schauspieler und Produzenten wurde auf einer Gala unter dem Sternenzelt ein Ehrenpreis, ein „Pardo alla Carriera“, verliehen. Das 77. Internationale Filmfestival am schweizerischen Ufer des Lago Maggiore im Kanton Tessin läuft noch bis 17. August.

Der in seiner Heimat und darüber hinaus von Millionen Menschen auch wegen seines intensiven sozialen Engagements als „King Khan“ Verehrte nahm die Auszeichnung entgegen. In einer kurzen Dankesrede witzelte er zunächst: „Bei der Hitze hier fühle ich mich gleich wie zu Hause in Indien.“ Fast kokett fügte er an: „Ich bin doch nur ein Mann, der schauspielern kann, ein bisschen schauspielern.“ Immer wieder von Jubel unterbrochen sagte er, dass für ihn „das Kino das einflussreichste Medium der Welt“ sei. Es sei bedeutend, „weil es alle Facetten des Lebens, alle Emotionen spiegeln kann.“ Vielen Menschen mache das Kino die Welt ein wenig besser.

Filme müssten nicht zwingend moralisch sein, fuhr Khan fort. Es gehe vielmehr darum, Gefühle auszudrücken. Das Leben eines Menschen reiche aber kaum aus, um die emotionalen Schattierungen aller Lebensabschnitte auszudrücken. Für seinen Auftritt im Tessin lernte Khan sogar ein paar Brocken Italienisch: „Buonasera Signore e Signori“, rief er dem Publikum zu. Die weiblichen Fans am Rande der Piazza übertönten zum Teil die Moderatorin und die Worte des künstlerischen Leiters Giona A. Nazzaro, auch „I love you“-Rufe waren zu hören.

Er arbeite seit 35 Jahren in diesem Geschäft, sagte der blendend gelaunte Shah Rukh Khan. In diesen gut drei Jahrzehnten habe er Champions und „Superheroes“ gespielt, aber auch „Nullen“. Der Schauspieler hat in über 100 Filmen mitgespielt, darunter Musicals, Kriminalfilme oder historische Dramen. Er soll 3,5 Milliarden Fans auf der ganzen Welt haben.