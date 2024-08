Auf Katrin Woelger wartet heute ein steiler Aufstieg. Für die in Wien lebende Künstlerin beginnt auf der höchstgelegenen Hütte des Nordlandsruta-Fernwanderweges jenes Projekt, das sie für die Kulturhauptstadt Bodø realisiert. Die 55.000-Einwohner-Stadt ist neben Tartu in Estland und Bad Ischl-Salzkammergut heuer der dritte Proponent am europäischen Kultur-Präsentierteller.

„Cabins of Culture“ heißt der Programmpunkt, für den Woelger erfolgreich eingereicht hat. Die in Schladming geborene und bei Admont aufgewachsene Künstlerin wird ab heute eine Woche auf einer Berghütte nahe Mo i Rana verbringen, wofür sie ein kontemplatives, olfaktorisches Projekt präsentieren und erarbeiten wird, besucht und beobachtet von Wanderern, die auf der Sauvasshytta pausieren oder übernachten.

Was die norwegische Kulturhauptstadt Bodø kann

„Viele meiner Installationen behandeln die Frau im Wald. Nicht die klischeehaften, blonden, schönen und auch nicht die Hexen-Klischees, sondern einfach dieses Bild einer ,Frau im Wald‘“, verweist sie beispielgebend auf ein Projekt aus dem Jahr 2016: Damals realisierte sie eine Installation mit einem alten, auf einem Flohmarkt gekauften Fuchspelzmantel, den sie in einen Wald hängte. „Die Füchse dürften aus dieser Gegend gewesen sein, ich habe es also dem Wald zurückgegeben.“ Die letzten Stücke sind immer noch vorhanden, Vögel und Insekten eignen sich das Naturmaterial an.

Projekt 2016: Ein Pelzmantel, den sich der Wald und seine Bewohner zurückholen © Katrin Woelger

Viele ihrer Arbeiten haben mit Gerüchen zu tun, so auch jenes auf der an einem See gelegenen Hütte. „Dieses olfaktorische Element, das so flüchtig ist wie eine Performance – oder das Theater, wo ich herkomme“, erklärt Woelger ihre Herangehensweise. Mit einer mitgebrachten Dreiliter-Destille wird sie deswegen die nächste Woche destillieren, was sie dort finden „und versuchen, den Geruch dieses Ortes zu fassen.“

Mit Strom nur für das Licht und Wasser aus dem nahen See sind es spezielle Bedingungen für ihre Performance. Der Zugang, sich aus der Natur zu bedienen, ist bei ihr Programm: „Ich finde es viel spannender, etwas Neues mit Vorhandenem zu gestalten als etwas in den White Cube zu stellen. Das ist der Weg, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, den wir gehen sollten.“

Bodø, eine Erfolgsgeschichte

Bodø ist die nördlichste Kulturhauptstadt der Geschichte und das, geht es nach Programmdirektor Henrik Sand Dagfinrud, mit sehr erfreulichem Erfolg: „Die Zahlen sehen gut aus“, betont er gegenüber der Kleinen Zeitung. Insbesondere bei den internationalen Gästen außerhalb der Hauptreisezeit sei Bodø 2024 klar über den Zielen.

Schwieriger sei es, das Erreichen der kulturellen Ziele zu messen. Dagfinrud erinnert an teilweise „extrem anspruchsvolle Outdoor-Projekte“, die erfolgreich umgesetzt werden konnten, und verweist auf viele internationale und Sami-Projekte – weit mehr als, der Kulturbetrieb der Region sonst hervorbringe. „Es sind nicht nur ein paar große, unabhängige Veranstaltungen, sondern eine ganze Stadt und Region, die mehr schafft als sonst. Und was sie schafft, ist Außergewöhnliches.“