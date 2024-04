Es sind dramatische Szenen, die sich in den Eröffnungsminuten abspielen: Ein Kindergeburtstag, ja eigentlich ein Tag der Freude und des Feierns, wird von der dunkelsten Stunde seit Menschengedenken überrumpelt. Die Stimmung scheint ausgelassen, bis sich am Horizont aus heiterem Himmel eine gigantische Pilzwolke auftürmt. Während das orange glühende Ungetüm näher rückt, ergreifen ein paar wenige Glückliche die Flucht in den Bunker. Für andere ist jegliche Hoffnung bereits zu spät; ihre Überbleibsel fallen dem Ödland der atomaren Verwüstung zu Opfer. 219 Jahre später haben sich neue Zivilisationen gebildet.