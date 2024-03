Der Schreck, wenn der Luster ins Parkettpublikum stürzt, sitzt nicht tief: So gesehen wurde der wichtigste Nebendarsteller von „Das Phantom der Oper“ schlecht gecastet. Denn mit den heutigen visuellen Möglichkeiten und der modernen Tricktechnik fast 40 Jahre nach der letzten Wien-Premiere durfte man sich viel mehr erwarten, vor allem nach den „spektakulären“ Ankündigungen von Musical-Intendant Christian Struppek. Auf neue Effekte wartend, sollte man also kein Ticket buchen. Da könnte man heutzutage, fast 40 Jahre nach der Londoner Uraufführung, Verblüffenderes als Pyrotechnik auf die Bühne bringen.

Das ist aber auch die einzige wirkliche Enttäuschung bei dieser Neuproduktion des Musical-Klassikers, die 36 Jahre nach der österreichischen Premiere am Theater an der Wien nun wieder für volle Häuser sorgen soll. Und das schon tut. Bis Dezember ist der Kartenvorverkauf nach bereits mehr als 120.000 verkauften Tickets geöffnet, die Vereinigten Bühnen Wien planen, die Ohrwürmer von Andrew Lloyd-Webber bis Sommer 2025 aufzuführen. Unter Peter Weck ging 1988 die deutschsprachige Erstaufführung über die Bühne und lief bis 1993.

Nun also ein Comeback, bei dem man sich für die Neufassung des britischen Erfolgsproduzenten Cameron Macintosh entschied. Diese entstand vor zehn Jahren und lief bisher erfolgreich in Großbritannien, in den USA und Australien. Die versprochenen imposanteren Visual-Spezialeffekte bleiben aus, das Sounddesign ist imposant und huldigt Lloyd-Webber mit mitunter zu vordringlichen Keyboard- und Synthie-Klängen als Pop-Kaiser des in den 1980er-Jahren wieder groß gewordenen Musicals (das aus zumindest zwei großen Melodien neben dem Titelsong besteht), bevor die Jukebox-Ära mit „Mamma Mia!“ & Co. Einzug in die Stadthallen dieser Welt zog.

Am Raimund Theater, wo die geschmeidige deutsche Übersetzung von Profi Michael Kunze zu hören ist, kann man sich vor allem über die stimmlichen Leistungen freuen. Anton Zetterholm ist zwar bis zur Pause in der Titelrolle zu sehr Softie, man nimmt dem zu jungen und drahtigen Schweden den Leidensweg dieser entstellten Kreatur mit dunkelster Vergangenheit nicht ganz ab, er wischt das aber im Laufe des zweieinhalbstündigen Abends (inklusive Pause) mit seiner stimmlichen Strahlkraft weg. Sein Schmerzensweg ist nach der Pause spürbarer.

„Das Phantom der Oper“ als Neuproduktion am Wiener Raimund Theater © Meer/VBW

Anno dazumal war Alexander Goebel ein diabolisches, vom Leben enttäuschtes und mörderisches Phantom mit Gewicht. „In seinem Blick lag das Leid der ganzen Welt. Ein stummer Schrei, halb ein Flehen, halb ein Droh’n“, konstatiert das Chormädchen Christine, das über ihren „Lehrmeister“ und sehnsuchtsvollen Bewunderer zum neuen Star im späten 19. Jahrhundert an der Pariser Oper avanciert. In ihrem Wien-Debüt zieht die Niederländerin Lisanne Clémence Veeneman als des Phantoms Muse Christine alle Register, mit Schmelz in der Stimme und auch als Typ überzeugt der gebürtige Amerikaner Roy Goldman (Raoul). Bei heimischen Stars wurde man offenbar nicht fündig. Milica Jovanovic ist eine wunderbare Carlotta, die die Herausforderung der Operndiva mit Klasse und zugleich Augenzwinkern meistert.

„Das Phantom der Oper“. Von Andrew Lloyd Webber/Charles Hart. Wien, Raimund Theater. Ab 15. März täglich bis auf montags. Karten: Tel. (01) 58885 111 oder www.musicalvienna.at

In der Titelrolle kehrt Anton Zetterholm nach vielen Stationen auf internationalen Bühnen nach Wien zurück © Meer/VBW