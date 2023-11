Der Triumphzug von „Ich war noch niemals in New York“ mit den Ohrwürmern von Udo Jürgens hat den Weg für weitere deutschsprachige Jukebox-Musicals geebnet. Beim jüngsten Streich, „Abenteuerland“ mit den Hits von Pur, ist Udos langjähriger Manager Freddy Burger als Investor mit an Bord. Rund zehn Millionen Euro stecken in der Produktion.

Das ist im Vergleich zu anderen Projekten – etwa „Moulin Rouge“ oder das hoch subventionierte „Rock me Amadeus“ – gar nicht so viel; hier spielt das Leben, nicht die Technik. „Abenteuerland“ holt seine Kraft im Vergleich zu Hochglanz-Musicals auch aus einer Art Bescheidenheit und Provinzialität. Durch die Kraft der eingängigen Lieder mit ihren situationsreichen Themen, den gewitzten Dialogen und den Identifikationsfiguren für Jung und Alt hebt es zu einer eigenen Reise ab, die auch Menschen erreicht, die mit Pur bisher nichts anfangen konnten.

In Österreich tat sich die Pop-Band stets schwer, was nichts damit zu tun hat, dass sie ursprünglich Opus hieß und aus bekannten Gründen den Namen 1985 in Pur änderte. In ihrer deutschen Heimat füllt sie seit den 1990er-Jahren die größten Stadien und konnte rund zehn Millionen Tonträger verkaufen.

Die Botschaft des Musicals: Egal, in welcher Lebensphase du auch steckst, du kannst ihr das Positive entlocken – dein Abenteuerland. Erzählt wird das mit der fiktiven Familie Schirmer, wo die verwitwete Oma noch einmal auf Partnersuche geht, die Eltern endlich ihre Krise artikulieren und die Kinder auch an einem Wendepunkt stehen. Wie beim internationalen Vorbild „Mamma Mia!“ mit ABBA-Hits werden die Lieder in eine erfundene Geschichte über drei Generationen, ihren Kummer und ihre Freuden, eingefügt bzw. dienten die Songtexte als Inspiration für die Story und die Charaktere. Interessant ist der Perspektivenwechsel durch die Neu-Interpretationen der Figuren, etwa im Lied „Allein vor dem Spiegel“.

Pur-Lieder wie „Drachen sollen fliegen“, „Ein graues Haar“, „Wenn sie diesen Tango hört“ oder „Geweint vor Glück“ sind ohnehin textgewaltig und oft kleine Aufsätze über Lebenssituationen. Ideal also für ein Musical. „Die Texte von Pur holen die Menschen dort ab, wo sie sind“, erklärt Produzent Martin Flohr, der alles reinpackte – von Mobbing über Teenager-Schwangerschaft bis Coming-out und Suizid-Versuch. „Abenteuerland“ ist bis heute eines der meistverkauften Alben in Deutschland (veröffentlicht 1995) und taugt als interpretationsreicher Titel, ist aber einfach auch die leichteste Klammer für diese 170 Minuten.

Szene aus „Abenteuerland“, mindestens bis zum Frühjahr 2024 exklusiv in Düsseldorf zu sehen © BB-PROMOTION

Was kommt als Nächstes? Ein Jukebox-Musical mit den Evergreens von Wolfgang Ambros oder Reinhard Mey? Oder gar den Hits von Modern Talking? Rainhard Fendrich ist ja schon abgehakt. Wie „Ich war noch niemals in New York“ soll „Abenteuerland“ nach der Spielzeit in Düsseldorf ein Tournee-Erfolg werden. Das wird funktionieren. Eine Verfilmung ist auch denkbar – etwa für das ZDF. Als erwünschter Familienabend.