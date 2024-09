Mit einem vielfältigen Programm rund um Joseph Haydn startet der Grazer Musikverein in die neue Saison. Ab 23. September werden unter der Leitung von Adam Fischer mehrere Symphonien, das Klavierkonzert Nr. 11 mit Markus Schirmer und das Oratorium „Die Jahreszeiten“ in Starbesetzung mit Florian Boesch, Mauro Peter und Nikola Hillebrand aufgeführt. „Der Musikverein richtet als einziger Veranstalter Österreichs ein Fest für Joseph Haydn aus“, betonte Intendant Michael Nemeth.

„Rund um die 210. Saison des Musikvereins und vor dem 140-jährigen Bestehen des Stefaniensaals ist das Haydn-Fest ein zentrales Ereignis, in dessen Zentrum unser Ehrenmitglied Adam Fischer steht. Er ist nach Nikolaus Harnoncourt jener Dirigent, der den größten Graz-Bezug aufweisen kann“, erläuterte Nemeth im APA-Gespräch. Fischer begann vor etwa 50 Jahren seine Karriere an der Oper Graz und dirigierte seither immer wieder im Musikverein, wobei die wichtigsten Ereignisse „ein konzertanter “Fidelio' der Wiener Staatsoper und das Festkonzert 70 Jahre Grazer Philharmoniker waren“.

An zwei Abenden (23. und 24. 9.) wird Fischer mit dem Danish Chamber Orchestra jeweils die Symphonien Nr. 82, 86 und 104 von Joseph Haydn aufführen, einen Tag später die Symphonien Nr. 85 und 97. Im Mittelpunkt des dritten Konzerts steht aber das Klavierkonzert Nr. 11, gespielt von Markus Schirmer. Den krönenden Abschluss stellt das Oratorium „Die Jahreszeiten“ dar: „Das Oratorium ist neben Haydns “Schöpfung' eines der bedeutendsten Werke der Wiener Klassik. Es beschreibt illustrativ und farbenfroh Natur und Landleben. Wir widmen dieses imposante Werk 'Klima und Menschenrechten', da beide Themen höchst aktuell sind. An diesem Abend kooperieren wir mit der Caritas Steiermark, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Nach dem Motto: Zu einem guten Leben für alle tragen vor allem auch Musik und Kunst bei„, erklärte Nemeth.

Alle Konzerte werden vom ORF übertragen, das Konzert am 24. live in Ö1. ORF III zeigt am 6. Oktober um 20.15 Uhr das Oratorium „Die Jahreszeiten“.

musikverein-graz.at