Die Beschreibung seiner Figur Professor von Waldstätten in Lars Kraumes "Der vermessene Mensch" kommt Peter Simonischek sehr pointiert über die Lippen: "Der ganz normale sympathische Opportunist nach österreichischer Bauart." Ein wenig spezifischer sei von Waldstätten, der der Hauptfigur des Films, dem Ethnologen Alexander Hoffmann (Leonard Scheicher), als Vorbild dient, eine Anspielung auf den österreichischen Anthropologen Felix von Luschan. Dieser hatte um die letzte Jahrhundertwende in den deutschen Kolonien in Afrika Tausende Schädel von Toten und Lebenden vermessen. Auch die Sammelwut von Luschans ist berüchtigt. Er raubte so viele Schädel und Kulturgüter, dass das Museum für Völkerkunde in Berlin bald keinen Platz mehr hatte.