Die Reaktionen waren zunächst wenig erfreulich. Eine schwarze Arielle in der Neuauflage des Disney-Klassikers "Arielle, die Meerjungfrau", das durfte nicht sein, regte sich eine kleine Gruppierung online auf. Immerhin handle es sich um eine Adaption einer Geschichte des Dänen Hans Christian Andersen. Dass Meerjungfrauen Fabelwesen sind, sei dahingestellt. Ebenso, dass der Disney-Film nur ansatzweise mit Andersens Märchen zu tun hat. "Jeder kann auf Social Media ein Konto erstellen und sagen, was er will. Worte sind sehr mächtig. Ich habe versucht, meine Zeit dort zu begrenzen", sagt Hauptdarstellerin Halle Bailey zur Kleinen Zeitung. Außerdem habe sie trotz der negativen Reaktionen ihr Casting als das akzeptiert, was es war: "Ein wunderbarer Segen, eine aufregende Zeit und ein positiver Moment in meinem Leben."