Eigentlich hadert Diane Kruger mit dem Begriff „Schönheit“. Weil, was ist das? Schön sein. „Wir sind doch alle Menschen, und jeder hat seine Schönheit. Das eigene Äußere ist etwas, das wir nicht beeinflussen können“, sagt Kruger. Zur Zeit der großen Supermodels in den 1990ern versuchte sich die damals 15-jährige Diane Kruger selbst auf dem Laufsteg – und empfand sich gegenüber Claudia Schiffer und Cindy Crawford als eher wenig hübsch. Doch es kamen erste Aufträge und Shootings aus Paris. „Ich konnte nicht fassen, dass man mich schön fand“, sagt Kruger.

Ihre Karriere begann mit Äußerlichkeiten, also mit etwas, „mit dem man leben muss“, sagt Kruger. Der Körper als Kapital, das ist im Model-Business noch viel stärker Realität als vor der Filmkamera. Nach einer eher kurzen Modelkarriere („Ich fühlte mich unglücklich und einsam“) probierte es Kruger mit der Schauspielerei. Dort war es ihr erlaubt, auch mal ihre unschöne Seite zu zeigen. Etwas, das Kruger „viel Erleichterung“ gebracht hat. „Es war toll zu sehen, dass man mich wegen meines Talents schätzte, nicht bloß wegen der äußeren Erscheinung. Ich hatte meine Profession gefunden“.

Es dauerte nicht lange, da stand die 1976 in der niedersächsischen Gemeinde Algermissen geborene Kruger in Hollywood vor der Kamera von Wolfgang Petersen („Das Boot“) und spielte an der Seite von Brad Pitt die schöne Helena in dem Epos „Troja“ (2004). Der Film setzte sie auf die Landkarte und machte sie über Nacht zum Star. Kruger musste sich damals gegen 3000 Mitbewerberinnen durchsetzen, die alle auch neben Brad Pitt stehen wollten. „Es war die totale Überraschung“, sagt Kruger. „Ich hatte bei dem Casting nicht einmal persönlich teilgenommen, sondern ein Videoband eingeschickt und dann monatelang nichts gehört. Bis schließlich der Anruf kam und ich mit einer Mischung aus Vorfreude und Panik reagierte. Schließlich hatte ich damals noch fast gar keine Erfahrung in dem Business“.

Das Schauspielen hat sie seither nicht mehr losgelassen – es war das Gefühl, sich darin völlig zu verlieren und nicht in jeder Situation perfekt sein zu müssen, sondern auch verletzliche Seiten zu zeigen. „Und dafür wird man am Ende auch noch mit Applaus belohnt“, lacht Kruger. Gerade erst hat man ihr beim Filmfestival in Zürich den Teppich ausgerollt, wo sie einen Preis fürs Lebenswerk bekam – ganz schön früh, mit gerade einmal 47 Jahren. Aber das Festival hatte triftige Gründe für den Award: „Diane Kruger ist, neben Marlene Dietrich und Romy Schneider, eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die sich sowohl in Frankreich als auch in Hollywood durchsetzen konnte“, formulierte es der Zürcher Festivalchef Christian Jungen und lobte vor allem Krugers Auftritte in Tarantinos „Inglourious Basterds“ oder Fatih Akins Terrordrama „Aus dem Nichts“, für den Kruger 2017 in Cannes als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Ausgerechnet ein deutschsprachiger Film brachte ihr also die großen Weihen der französischen Filmwelt, nachdem sie zuvor eine Weltkarriere im US-Kino hinter sich hatte.

Für Kruger ist das auch ein Indikator, dass sich die Zeiten geändert haben: „Früher wurden Schauspielerinnen rein auf ihr Äußerliches reduziert, heute ist das zum Glück anders“. Die MeToo-Debatte habe dazu wesentlich beigetragen, sagt Kruger. „Wir könnten schon viel weiter sein, aber es bewegt sich etwas. Es gibt in den USA bereits Vorschriften, wie divers ein Cast zusammengesetzt sein muss. Traurig, dass es dafür Vorschriften braucht, aber das ist immerhin ein Anfang“. Kruger, die auch den Streik der Hollywood-Schauspieler unterstützt, will künftig Filme vermehrt in Europa drehen, denn: „Es ist einfach eine andere Herangehensweise an das Kino. In Europa zählen die Geschichten und die Filmkunst mehr als der Kommerz“, sagt Kruger.

Norman Reedus und Diane Kruger © Evan Agostini

In ihrem jüngsten Film „Visions“, einer französischen Produktion, spielt Kruger eine Pilotin, die mit der Affäre ihres Ehemannes konfrontiert ist: Ein Psychothriller, bei dessen Entstehung sie erstmals auch die ganze Familie am Set dabei hatte. Neben Ehemann und Schauspieler Norman Reedus auch die gemeinsame, vierjährige Tochter. „Sie versteht noch nicht, welchen Beruf ich ausübe“, sagt Kruger. „In einer Szene musste ich weinen und meine Tochter fragte mich ganz besorgt: Warum weinst du, Mami?“ Dass Kruger relativ spät Mutter geworden ist, war eine bewusste Entscheidung: „Ich wollte meiner Karriere nachgehen“, sagt sie. Aber die Dinge haben sich nun grundlegend verändert: Heute hat Kruger die Hauptrolle abgegeben. „Die spielt in meinem Leben jetzt meine Tochter“.