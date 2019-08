Facebook

Auf der Perner-Insel in Hallein: Maxim Gorkis "Sommergäste" © APA/BARBARA GINDL

Sommerzeit, Zeit zum Feiern. Auf ihren Datschen vertrödeln begüterte Russen die heißen Tage mit Saufen und Vögeln und dem Bejammern ihrer Lebensumstände: in einem fort streitet sich diese materiell übersättigte und dabei intellektuell verkümmerte Gesellschaft über unsaubere Geschäfte, Überarbeitung, unerwiderte Gefühle, allgemeinen Ennui. Keiner kriegt hier, was er braucht, keiner unternimmt etwas dagegen. Der Anwalt Bassow (Primoz Pirnat) flüchtet sich vor der unnachgiebigen Sinnsuche seiner Frau Warwara (Genija Rykova), in Portwein, Bier und Cognac, sie verzweifelt an der Stumpfheit, von der sie sich umgeben sieht.