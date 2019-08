Darmstadt Hermann Kesten-Preis für Schriftsteller Philippe Lancon

Wegen seines Eintretens für die Meinungsfreiheit erhält der französische Journalist und Schriftsteller Philippe Lancon den mit 10.000 Euro dotierten Hermann Kesten-Preis 2019 des deutschen PEN-Zentrums. "Philippe Lancon setzt sich in ergreifender Weise für die Freiheit des Ausdrucks in Literatur, Musik und Kunst ein", so der Vizepräsident der Schriftstellervereinigung, Ralf Nestmeyer, am Mittwoch.