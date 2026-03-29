Zum 40. Mal wurde heuer im Grazer Theatercafé der Kleinkunstvogel verliehen – seit Jahrzehnten ein Sprungbrett für Kabarettistinnen und Kleinkünstler. Große Karrieren begannen auf dieser Bühne, von Michael Mittermeier über Antonia Stabinger bis hin zu Paul Pizzera. Diese und viele weitere eint, dass sie erstmals in Graz überzeugten. Im runden Vogeljahr gesellen sich nun zwei junge Gesichter zu ihnen – und vielleicht gilt das mit der Karriere bald auch für die diesjährigen Talente.

Der „Krone“-Publikumsvogel ging dabei nach Wien: Barbara Eichberger (als „Eichberger und Niemand“) gewann die Herzen der Anwesenden – wie Conférencier Simon Pichler betonte, sogar mit absoluter Mehrheit. Sie beeindruckte in wenigen Minuten auf der Bühne mit mehreren Rollenwechseln und pointiert gezeichneten Figuren aus dem Gemeindebau, vom Rapper Boris Goliath alias Bogo bis zur Energetikerin Juno. Als letztere pendelte sie Tische aus, half bei der Selbstsuche und legte schließlich die (J)Uno-Karten.

Den „Energie Steiermark“-Hauptpreis holte sich Jonas Wiesinger (als „Jonas Bonas“) aus Wels. Bereits in den Sozialen Medien mit einigen Zehntausend Followern erfolgreich, erobert er nun auch die analoge Bühnenwelt. Die Jury lobte dabei sein authentisches Auftreten samt kindlichem Humor und blöden Wortwitzen. Der Vertreter der Gen Z trat mit Ausschnitten aus seinem Debütprogramm „Generation Spielplatz“ an, um das hartnäckige Vorurteil der angeblichen Faulheit seiner Altersstufe zu zerlegen. Mit einer Ukulele als komische Verbündete zeigte er dabei, dass es nicht um Faulheit, sondern um Lustlosigkeit geht – und sprühte dabei nur so von Energie und Tatendrang.

Neben der Siegerin und dem Sieger standen im Finale Nini Hölzl, Jürgen Tasch, Roman Josef Schwendt und Philipp Matthias auf der Bühne. Diese zeigten einen vielfältigen Querschnitt durch die aktuellen Themen der Kleinkunst, wobei die Arbeitssuche und das AMS fast durchgängig einen gemeinsamen Anker bildeten. Das insgesamt sehr starke Teilnehmerinnen- und Teilnehmerfeld zeigte einmal mehr, wie lebendig und breit das Spektrum der österreichischen Kleinkunst- und Comedyszene ist.