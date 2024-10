Bei einem seiner jüngsten großen Auftritte gab Sascha Hehn sich diabolisch: Im Rahmen der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg spielte er in dem Stück „Der Ölprinz“ den ebenso eleganten wie skrupellosen titelgebenden Charakter. Diabolisch und skrupellos, das sind allerdings wohl die letzten Eigenschaften, die Fernsehzuschauer mit ihm verbinden. Denn der Schauspieler zeigte sich stets strahlend lächelnd, braun gebrannt - und vor allem schön. Am 11. Oktober wird er 70 Jahre alt.